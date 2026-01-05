기사 검색
“항암 치료에 이미지 변해”…‘백혈병 완치’ 차현승 “일하고 싶다”

입력 :2026-01-05 13:48:53
수정 :2026-01-05 13:48:53
사진=차현승 유튜브 채널 캡처
사진=차현승 유튜브 채널 캡처


최근 백혈병 완치 소식을 전한 배우 차현승이 복귀 의지를 드러냈다.

차현승은 4일 자신의 유튜브 채널에 ‘크리스마스와 새해 첫날은 무엇을 했을까요?’라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상에서 차현승은 “오늘 감사하게도 미팅이 있어서 이야기도 하고 커피도 한 잔 하려고 한다”며 “일하고 싶다. 오디션이나 이런 거 있으면 연락 달라. 너무 많이 쉬었다”고 말하며 복귀에 대한 열망을 표현했다.

그러면서 미팅에 다녀온 소감도 전했다. 그는 “제가 아프고 항암 치료를 받으면서 그전에 갖고 있던 캐릭터가 많이 없어졌다”며 “그러다 보니 이번 작품이랑 살짝 안 맞을 것 같다고 하시더라”고 아쉬움을 드러냈다.

이어 “캐릭터가 이미지랑 잘 맞는 것도 중요하니 당연하게 생각한다”며 “지금 할 수 있는 게 솔직히 아무 것도 없다. 러닝이나 운동도 세게 하면 안 된다. 할 수 있는 것부터 차근차근 하려고 한다”고 덧붙였다.

앞서 차현승은 지난해 9월 백혈병 투병 사실을 공개했다. 이후 같은 해 12월 23일 완치 판정을 받은 그는 “크리스마스 선물을 받은 기분”이라고 밝혀 많은 응원을 받았다.

한편 차현승은 가수 선미의 댄서로 이름을 알린 뒤 넷플릭스 ‘솔로지옥’ 시즌1, 엠넷 ‘비 엠비셔스’ ‘피지컬: 100’ 등에 출연했다.

이후 드라마 ‘해야만 하는 쉐어하우스’ ‘수진과 수진: 내 남편을 뺏어봐’ 등에 출연하며 배우로 활동을 이어왔다.

온라인뉴스부
