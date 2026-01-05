기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

장윤주 ‘붕어빵 딸’의 남다른 패션…“너에게 스타일을 배운다”

입력 :2026-01-05 14:05:41
수정 :2026-01-05 14:22:28
사진=장윤주 인스타그램 캡처
사진=장윤주 인스타그램 캡처


모델 겸 배우 장윤주가 딸이 남다른 패션을 자랑했다.

장윤주는 지난 4일 자신의 인스타그램에 “너에게 스타일을 배운다”라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다. 공개된 사진 속에는 장윤주의 딸 리사가 밝은 미소를 지은 채 카메라를 바라보고 있는 모습이 담겼다.

사진 속 장윤주의 딸은 아이보리 컬러의 퍼 코트에 연핑크 톤의 팬츠를 매치해 사랑스러우면서도 감각적인 겨울 스타일을 완성했다. 여기에 베이지 컬러 캡 모자와 블랙 로퍼를 더해 편안하면서도 세련된 분위기를 연출했다. 작은 실버 컬러 백을 포인트로 들어 전체적인 룩에 개성을 살렸다.

장윤주는 평소에도 SNS를 통해 딸과의 일상과 육아 근황을 공유하며 많은 공감을 얻어왔다.

장윤주는 2015년 비연예인 사업가 정승민과 결혼했으며, 2017년 딸 리사를 품에 안았다.

사진=장윤주 인스타그램 캡처
사진=장윤주 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장윤주가 딸의 패션에 대해 표현한 반응은?
인기기사
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”
캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’
‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”
전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’
1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다
안성기 떠난 뒤 올라온 한 장의 사진…큰아들 SNS에 쏠린 시선

안성기 떠난 뒤 올라온 한 장의 사진…큰아들 SNS에 쏠린 시선
아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다

아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다
“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세

“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  5. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)