오종혁, 두 딸 아빠된다…핑크빛 꽃가루에 ‘환호’

입력 :2026-01-05 14:35:45
수정 :2026-01-05 14:35:45
사진=오종혁 인스타그램 캡처
사진=오종혁 인스타그램 캡처


그룹 ‘클릭비’ 출신 오종혁(42)이 두 딸 아빠가 된다.

오종혁은 4일 인스타그램에 “이제 곧… 더보기”라며 영상을 올렸다. 둘째 성별을 공개하는 이벤트를 했다. 오종혁은 “나는 딸! 딸 둘 아빠면 좋겠어”라고 바랐다. 풍선을 터트리자 딸을 뜻하는 핑크빛 꽃가루가 나왔고, 가족들은 기뻐했다. 부부는 “로지랑 다른 여자아이가 나온다고 생각하니 기대된다. 깜짝(태명)아. 얼른 나와”라고 했다.

오종혁은 2021년 4월 사업가로 박혜수씨와 결혼했다. 다음 해 7월 첫째 달 로지를 안았으며, 지난해 KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다’에서 일상을 공개했다. 30일부터 뮤지컬 ‘은밀하게 위대하게 : 더 라스트’ 10주년 무대에 오를 예정이다.


