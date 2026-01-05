‘아육대’는 연애의 장? 김동준이 폭로한 실체 “비상구에서…”

사진=유튜브 ‘조동아리’ 캡처

제국의 아이들 출신 배우 김동준이 ‘아육대 만남의 장’ 소문에 대해 입을 열었다.지난 4일 유튜브 채널 ‘조동아리’에 게재된 영상에는 김동준과 틴탑 리키가 출연해 과거 아이돌 활동 시절의 비하인드 스토리를 가감 없이 털어놓았다. 특히 모두의 관심사는 아이돌들의 로맨스가 꽃피는 것으로 알려진 MBC ‘아이돌스타 선수권 대회(아육대)’의 실체였다.김동준은 “많은 분이 ‘아육대’는 만남의 장이라는 얘기를 하는데 전 운동선수였다”며 운을 뗐다. 그는 주변에서“뭐 없었냐고 많은 질문을 받았다”면서 현실은 운동만 하다 끝난 웃픈 상황을 전했다.그는 “100m 뛰면 잠깐 누워있다가 허들 뛰러 가고 또 잠깐 누워있다가 멀리뛰기 하러 가야 됐다”며 쉴 틈 없이 경기에 참가했던 과거를 떠올렸다.이어 그는 “쪽지 대신 바통을 받았다”며 “그래서 에피소드가 없다”고 전했다.함께 출연한 틴탑의 리키 역시 “들은 바로는 거기가 워낙 스태프도 많고 가수도 많다 보니 대기실이 그냥 시장통이라더라”며 환상을 깨뜨렸다. 이어 “누가 지나가는지도 모른다. 비상구 같은 곳에서 만날 수도 있다”며 만남의 가능성을 언급하기도 했지만 두 사람은 해당사항이 없었음을 전했다.아육대 역사상 전무후무한 기록을 남긴 김동준은 “메달이 하도 많아서 옷장이 한 번 넘어간 적 있다”며 연애보다는 승부에 진심이었던 체육인의 모습을 회상했다.온라인뉴스부