기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“비현실적 골반” 강민경, 몸매 만든 운동 루틴 공개

입력 :2026-01-05 17:11:06
수정 :2026-01-05 17:11:06
사진=강민경 인스타그램 캡처
사진=강민경 인스타그램 캡처


여성 듀오 ‘다비치’의 강민경이 변함없는 자기관리의 정석을 보여주고 있다.

강민경은 지난 5일 자신의 인스타그램에 고강도 운동에 집중하는 모습과 함께 요즘 폭발적인 인기를 끌고 있는 디저트인 ‘두바이쫀득쿠키’ 사진을 게재했다.

그는 사진과 함께 “두쫀쿠(두바이쫀득쿠키) 먹으려면 (운동) 해야지”라는 재치 있는 문구를 덧붙이며, 맛있는 음식을 즐기기 위해 땀 흘리는 ‘유지어터’의 현실적인 고충을 공유했다.

공개된 사진 속 강민경은 헬스장에서 타이트한 운동복 차림으로 거울 셀카를 남기고 있다. 군살 하나 없는 탄탄한 몸매와 인형 같은 비주얼이 감탄을 자아낸다. 강민경은 상세한 운동 내용을 함께 적으며 자신만의 운동 루틴을 공개했다.

운동과 미식을 즐기며 철저한 관리를 하는 강민경의 모습에 누리꾼들은 “먹어도 이 몸매”, “운동하는 모습이 제일 멋지다” 등의 뜨거운 반응을 보이고 있다.

사진=강민경 인스타그램 캡처
사진=강민경 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
강민경이 인스타그램에 게재한 내용은?
인기기사
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”

김수용, 담배 피우다 쓰러졌다…“병원 이송 중 2차 심정지”
캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’

캄보디아 길거리 떠도는 중국 女 인플루언서…처참한 모습에 네티즌 ‘경악’
‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”

‘골든 대참사’ 악플 폭탄…소향 “제가 다 망쳤어요”
전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’
1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다

1400만 유튜버, 8년 만에 ‘활동 중단’ 선언…이유 직접 밝혔다
안성기 떠난 뒤 올라온 한 장의 사진…큰아들 SNS에 쏠린 시선

안성기 떠난 뒤 올라온 한 장의 사진…큰아들 SNS에 쏠린 시선
아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다

아빠 된 정우성, “사적인 변화” 선 긋더니…기쁜 소식 전했다
“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세

“정말 끝까지 싸운다”…‘무풍지대’ 김두한 역, 배우 김영인 별세
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. 유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

    유재석, MBC 대상 수상하며 ‘하차’ 이이경 향해 한 마디

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  5. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)