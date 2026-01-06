기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“대체 누구야?” 장원영 볼에 ‘쪽’ 난리난 사진

입력 :2026-01-06 09:51:03
수정 :2026-01-06 09:51:03
사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 아이브(IVE)의 장원영이 새해를 맞아 사진으로 근황을 전했다.

장원영은 지난 1일 자신의 인스타그램에 특별한 멘트 없이 새해를 맞아 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 장원영은 각기 다른 장소와 소품을 배경으로 화려한 무대 위 모습과는 또 다른 청순하고 세련된 분위기를 자아냈다.

이번 게시물에서 가장 화제를 모은 것은 단연 한 키즈 모델과 함께 찍은 사진이었다. 사진 속 장원영은 귀여운 키즈 모델에게 볼 뽀뽀를 받으며 환한 미소를 짓고 있다. 특히 성인인 장원영이 어린 아기와 나란히 얼굴을 맞대고 있음에도 불구하고, 얼굴 크기가 거의 차이가 나지 않는 비현실적인 비율을 선보였다.

해당 사진을 접한 팬들은 장원영의 압도적인 ‘소두’ 인증에 감탄했다. 또 장원영의 볼에 뽀뽀를 한 키즈 모델을 향해 귀여운 질투를 쏟아내기도 했다. 누리꾼들은 온라인 커뮤니티와 댓글을 통해 “왜 난 안 되는 건데”, “너무 귀여워”, “부럽다” 등 폭발적인 반응을 보였다.


온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장원영이 새해 인스타그램에 올린 사진 중 가장 화제가 된 것은?
인기기사
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’
“소녀가 먼저 유혹” 14살 임신시킨 50대 남성 ‘충격’

“소녀가 먼저 유혹” 14살 임신시킨 50대 남성 ‘충격’
남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형

남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형
유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”
박지성♥김민지, 영국 생활 근황…훌쩍 큰 아이들 공개

박지성♥김민지, 영국 생활 근황…훌쩍 큰 아이들 공개
“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”

“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”
“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경

“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경
81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”

81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”
“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아

“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  3. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  4. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

  5. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)