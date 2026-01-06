기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

53세 심권호 첫 데이트, ‘손예진 닮은 그녀’에 미소 폭발

입력 :2026-01-06 13:30:16
수정 :2026-01-06 13:30:16
사진=TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
사진=TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


대한민국 레슬링의 전설 심권호가 손예진을 닮은 맞선녀와 데이트에 나섰다.

53세의 나이에 생애 첫 정식 데이트에 나선 그의 모습에 시청자들의 이목이 쏠리고 있다.

지난 5일 방송된 TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’에서는 심권호가 긴장과 설렘 속에 데이트 수업을 실전으로 옮기는 과정이 그려졌다. 이날 심권호는 기다리던 데이트 상대가 등장하자 얼굴 가득 숨길 수 없는 미소를 띠더니, 돌연 바지 주머니에 손을 집어넣는 여유를 보여 눈길을 끌었다.

VCR로 이를 지켜보던 ‘사랑꾼 대선배’ 김국진은 “자세가 바뀌었다. 남자는 자신 있을 때 주머니에 손을 넣는다”며 심권호의 심리 변화를 날카롭게 짚어냈다.

사진=TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처
사진=TV조선 예능 ‘조선의 사랑꾼’ 캡처


심권호를 무장해제시킨 주인공은 요가와 명상 콘텐츠를 제작하는 미모의 여성이었다.

두 사람은 정적인 명상 대신 활동적인 요가 데이트를 선택했다. 평생 매트 위에서 거친 몸싸움을 벌여온 심권호는 의외로 유연한 모습을 보이려 애쓰며 “다른 운동을 배우는 게 되게 재밌다”고 고백했다.

이어 여성이 “긴 시간 동안 계속 레슬링을 하신 게 대단한 것 같다”고 칭찬의 말을 건넸다.

심현섭은 두 사람의 비주얼 합을 보며 “이제 보니 요가 강사님이 배우 손예진을 닮았다. 그럼 권호는 현빈인 거냐”고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

모태 솔로인 심권호가 진정한 사랑을 만날 수 있을지 전 국민의 응원이 쏟아지고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
심권호가 데이트에서 함께한 활동은?
인기기사
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”
“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”

“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”
신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다
81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”

81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”
남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형

남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형
이영애, “김건희와 친분에 5000만원 기부” 주장한 유튜버 상대 소송 취하

이영애, “김건희와 친분에 5000만원 기부” 주장한 유튜버 상대 소송 취하
“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경

“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경
“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아

“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아
“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체

“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  3. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  4. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  5. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)