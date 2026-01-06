기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“연수입 40억 비밀?” 전현무, 워런 버핏과 똑같다는 ‘부자 손금’ 공개

입력 :2026-01-06 13:46:44
수정 :2026-01-06 14:36:34
사진= tvN SHOW ‘프리한19’ 캡처
사진= tvN SHOW ‘프리한19’ 캡처


전현무가 재물복이 있는 사람들이 공통으로 가졌다는 ‘M자 손금’을 자랑했다.

지난 5일 방송된 tvN SHOW 예능 ‘프리한19’에서는 새해를 맞아 일확천금의 꿈, 복권 당첨에 얽힌 흥미로운 사례들을 다뤘다. 이날 전현무는 “복권 당첨 가능성을 확인하는 방법이 있다”며 자신 있게 나서 동료 MC 오상진과 한석준의 손금을 직접 감정했다.

두 사람의 손바닥을 유심히 살피던 전현무는 이내 냉정한 평가를 내렸다. 그는 “두 분에게는 당첨운이 없다”고 단언한 뒤 곧이어 자신의 손바닥을 활짝 펼쳐 보였다.

전현무는 “그 신비의 손금은 저 전현무가 갖고 있다”며 선명하게 새겨진 ‘M자 손금’을 자랑스럽게 공개했다.

그는 “M자는 곧 머니(Money)다. 이른바 부자 손금”이라며 “유명한 부자들이 이 손금을 많이 갖고 있다”고 부연했다. 실제로 M자 손금은 ‘국민 MC’ 유재석을 비롯해 세계적인 거부 워런 버핏, 빌 게이츠 등이 지닌 것으로 알려져 있다.

사진= tvN SHOW ‘프리한19’ 캡처
사진= tvN SHOW ‘프리한19’ 캡처


이어 “돈을 마술처럼 끌어당길 정도로 금전운이 강하다. 실제로 복권 477회, 501회 당첨자들의 손에서도 M자 손금이 발견됐다”고 밝혀 출연진의 부러움을 한 몸에 받았다.

실제로 전현무는 2023년 기준 무려 21개의 고정 프로그램을 소화하며 독보적인 활동량을 과시했다. 광고와 행사 수입을 합산한 연 수입은 약 30~40억 원대에 달하는 것으로 추정된다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
전현무가 자신의 손에서 발견했다고 주장한 손금의 형태는?
인기기사
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
‘연예대상’ 레드카펫 빛낸 스타들
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”
“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”

“예쁜 미대 교수 아내, 알고 보니 전과 2범…혼인취소 가능할까요?”
신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다
81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”

81세 임현식 “농약 흡입 후 정신 잃고 쓰러져…응급실로”
남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형

남아 성폭행 살해한 男, 출소 후 전자발찌 찬 채 또 동성 강제추행…檢 중형 구형
이영애, “김건희와 친분에 5000만원 기부” 주장한 유튜버 상대 소송 취하

이영애, “김건희와 친분에 5000만원 기부” 주장한 유튜버 상대 소송 취하
“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경

“화질 확실하쥬?” 李대통령, 선물받은 샤오미폰으로 시진핑과 셀카 삼매경
“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아

“영원히 기억할 것” 故 안성기에 금관문화훈장…정우성·이정재 직접 조문객 맞아
“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체

“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체
인기 클릭
Weekly Best

  1. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  2. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  3. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  4. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  5. 전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”

    전원주, 40억 자산 기부하기로…“열심히 하는 사람에게”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)