방탄소년단, ‘세종문화회관 계단’ 뒤덮었다…컴백 신호탄

사진=빅히트 뮤직 제공

글로벌 슈퍼 그룹 ‘방탄소년단’(BTS)이 서울에서 완전체 컴백을 향한 신호탄을 쏘아 올렸다.6일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 전날 서울 광화문 광장 인근에 위치한 세종문화회관의 중앙 계단이 방탄소년단으로 덮였다.오는 3월20일 발매되는 정규 5집의 로고, 발매 일자, 팀명을 이용해 야외 계단을 꾸몄다. 세종문화회관이 현재 한국의 문화예술을 상징하는 공간 중 하나라는 점에서 눈길을 끈다고 빅히트 뮤직은 특기했다.이 레이블은 “방탄소년단은 한국에서 시작해 전 세계를 무대로 활동하는 팀으로 성장했다. 오랜만에 완전체로 컴백하는 만큼 이들의 문화적 뿌리인 한국 그것도 서울 한복판에서 오프라인 프로모션을 개최했다”고 이번 이벤트의 의미를 설명했다.빅히트 뮤직은 이어 뉴욕, 도쿄, 런던 등 전 세계 주요 도시로 옥외 광고를 확장할 계획이다.세종문화회관 계단 상단에는 신보의 로고 조형물이 설치됐다. 해당 로고는 최근 방탄소년단이 전 세계 팬덤 아미(ARMY)에서 발송한 친필 편지를 통해 처음 공개됐다.디자인에 담긴 뜻이 베일에 싸인 가운데 팬들은 자발적으로 의미를 유추하고 정보를 공유하면서 방탄소년단의 컴백을 기다리고 있다.방탄소년단의 완전체 컴백은 약 3년9개월 만이다. 신보에는 총 14곡이 수록된다. 지난 여정 속에서 축적된 감정과 고민을 바탕으로 ‘지금의 방탄소년단’을 밀도 있게 보여주는데 초점을 맞췄다. 일곱 멤버는 새 음반 공개 후 대규모 월드투어에 돌입한다. 공연과 관련된 자세한 정보는 오는 14일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)에서 공지된다.뉴시스