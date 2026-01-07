기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“그 귀엽던 윤후 맞아?”…‘미국 명문대생’ 청년으로 훌쩍 자란 근황

입력 :2026-01-07 09:08:48
수정 :2026-01-07 09:08:48
사진=윤후 어머니 김민지씨 인스타그램 캡처
사진=윤후 어머니 김민지씨 인스타그램 캡처


전 국민을 미소 짓게 했던 ‘아빠! 어디가?’의 국민 조카 윤후가 몰라보게 성장한 근황이 전해졌다.

윤후의 어머니 김민지씨는 지난 5일 자신의 인스타그램 계정에 “설렘 먹은 날”이라는 짧은 멘트와 함께 아들의 최근 모습이 담긴 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진 속 윤후는 어린 시절 통통하고 귀여웠던 이미지는 온데간데없고, 날렵해진 턱선과 듬직한 어깨를 자랑하는 훈남 대학생으로 자란 모습이다.

윤후는 지난 2013년 MBC 예능 ‘아빠! 어디가?’에 부친 윤민수와 함께 출연해 순수한 입담과 복스러운 식성으로 신드롬급 인기를 구가했다. 10여 년의 세월이 흐른 현재 미국 명문 주립대인 노스캐롤라이나대학교 채플힐(UNC)에 재학 중인 엘리트 대학생으로 성장했다.

한편, 윤후의 부모인 윤민수와 김민지씨는 지난 2024년 결혼 18년 만에 이혼 소식을 전해 안타까움을 자아낸 바 있다.

당시 두 사람은 비록 부부의 연은 다했으나 “아들에 대한 애정만큼은 변함없다”며 “부모로서 최선을 다하겠다”는 뜻을 전했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
윤후가 현재 다니고 있는 대학은?
인기기사
드레스업 ‘오마이걸 효정’
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
‘윤정수♥’ 원진서, 신혼여행서 빛난 비키니 몸매
시상식 참석한 오마이걸 효정
리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상
포즈 취하는 한사라
포즈 취하는 카니
시상식 참석한 카니
포즈 취하는 비비업
시상식 참석한 권진아
장윤주, 톱모델 아우라
미모의 이민정
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다
가수 진데님, 29세 나이로 사망…유족 “병증 따른 추락사”

가수 진데님, 29세 나이로 사망…유족 “병증 따른 추락사”
‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출
“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격
“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체

“男강사 품에 안겨 활강”…스키장 100만원 ‘공주님 이벤트’ 정체
“푸바오 돌아오는 건가요?” 중국 판다 대여 논의 시작

“푸바오 돌아오는 건가요?” 중국 판다 대여 논의 시작
“너 나 알아?” 하청직원 폭행 논란에 주가 급락…잘나가던 러닝화 브랜드 결국

“너 나 알아?” 하청직원 폭행 논란에 주가 급락…잘나가던 러닝화 브랜드 결국
“더 어려졌네” 신지, 여행지에서 빛난 ‘동안 미모’

“더 어려졌네” 신지, 여행지에서 빛난 ‘동안 미모’
“숙행, 몰랐다” 유부남 해명에도…법조계 “불리하다” 말하는 이유

“숙행, 몰랐다” 유부남 해명에도…법조계 “불리하다” 말하는 이유
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  2. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  3. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  4. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’
‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임 3’, 美 크리틱스 초이스 외국어 시리즈 작품상 수상

‘오징어 게임3’가 미국 크리틱스초이스 시상식에서 외국어 시리즈 작품상을 받았다.넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임3’는 4일(현지 시각)