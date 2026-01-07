73㎏ 랄랄, 깜짝 놀랄 수영복 몸매 ‘삼계탕 아님’

사진=랄랄 인스타그램 캡처

유튜버 랄랄이 수영복 자태 공개를 공개해 화제다.랄랄은 지난 6일 자신의 소셜미디어를 통해 “멋진 수영장에서 한 컷”**이라는 글과 함께 야외 수영장에서 여유로운 한때를 즐기는 사진을 게재했다.공개된 사진 속 랄랄은 화사한 분홍색 수영복을 입고 선글라스를 착용한 채 포즈를 취하고 있다. 특히 그는 양손을 볼록하게 나온 배 위에 살포시 올려놓고 인자한 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다. 마치 임신 중인 산모가 ‘태교’를 하는 듯한 포즈에 팬들과 누리꾼들 사이에서는 순식간에 둘째 임신설이 확산됐다.축하와 질문 섞인 DM(다이렉트 메시지)이 폭주하자 랄랄은 게시물 댓글을 통해 즉각 진화에 나섰다. 그는 “임신 안 했습니다. DM(메시지) 그만 보내세요”라고 명확하게 선을 그으며, 해당 ‘D라인’이 임신이 아닌 건강한 체격에서 비롯된 것임을 간접적으로 드러내 웃음을 자아냈다.랄랄은 최근 자신의 콘텐츠를 통해 출산 후 몸무게가 73kg에 달한다는 사실을 가감 없이 공개하며 다이어트와 일상을 공유해 왔다한편, 랄랄은 지난해 2월 11살 연상의 비연예인 남자친구와 결혼과 임신을 동시에 발표했으며, 같은 해 7월 딸을 품에 안았다.온라인뉴스부