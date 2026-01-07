기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘나솔사계’ 장미, “5억 롤스로이스 차주” 재벌설 예비남편 공개

입력 :2026-01-07 15:46:18
수정 :2026-01-07 15:46:18
사진=ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’ 캡처
사진=ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다’ 캡처


ENA·SBS Plus ‘나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다(나솔사계)’에 출연해 큰 사랑을 받았던 장미가 남편을 직접 공개해 화제다.

깜짝 결혼과 임신 소식을 전한 장미는 지난 6일 자신의 소셜미디어를 통해 “어제 병원 정기검진 다녀왔다. 원장님께 100점이라는 말도 들었다. 시간이 지날 수록 검진날이 기다려지는 게 처음 느껴보는 감정이라 더 묘하고 참 행복한 요즘”이라며 태교 중인 근황을 알렸다.

이어 “저는 남편의 든든한 울타리 안에서 과분한 사랑 받으며 잘 지내고 있다. 항상 감사하다”는 문구와 함께 남편과 다정하게 찍은 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 장미의 남편은 훈훈한 외모가 눈길을 끈다.

사진=‘나솔사계’ 장미 인스타그램 캡처
사진=‘나솔사계’ 장미 인스타그램 캡처


앞서 장미는 지난해 ‘나솔사계’ 출연 당시 27기 영식과 최종 커플로 매칭되며 응원을 받았으나, 방송 이후 현실 커플로 이어지지 못해 아쉬움을 남긴 바 있다.

이후 그는 최근 방송 출연진이 아닌 새로운 인연과 결혼 및 임신이라는 겹경사를 동시에 발표하며 모두를 놀라게 했다.

장미의 결혼 소식이 알려지자 온라인 커뮤니티를 중심으로 ‘롤스로이스 5억 차주’, ‘강남 도곡동 고가 신혼집 거주’, ‘초호화 재벌’ 등 남편의 재력을 둘러싼 루머가 확산되기도 했다.

장미의 남편은 구독자 약 2만 명을 보유한 유튜브 채널 ‘금기사TV’를 운영 중인 사업가로 밝혀졌다. 그는 중고 자동차 매매업 등에 종사하며 사업체를 꾸려가고 있는 것으로 알려졌다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
장미의 남편의 직업은 무엇인가?
인기기사
‘물 오른 미모’ 미야오 엘라
드레스업 ‘오마이걸 효정’
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 미야오 엘라
러블리 엘라
미야오 엘라, 물 오른 미모
우주소녀 다영, 핫바디
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 다영
선미, 내 입술 따뜻한 커피처럼
선미, 고혹적인 자태
시상식 참석한 오마이걸 효정
리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상
포즈 취하는 한사라
포즈 취하는 카니
시상식 참석한 카니
포즈 취하는 비비업
시상식 참석한 권진아
장윤주, 톱모델 아우라
미모의 이민정
31st Annual Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
2026 Critics Choice Awards - Arrivals
31st annual Critics Choice Awards
Critics Choice Awards - Arrivals
31st Annual Critics Choice Awards
‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출
장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”
“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격

“남친 초대로 캄보디아 간 女인플루언서, 노숙자로 발견” 중국 충격
“격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다

“격투기 하듯 무차별 폭행” 日 발칵 뒤집은 ‘고교 학폭’ 영상…신상 털렸다
“잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”

“잠자리 거부하는 남편, 밤마다 AI랑 19금 대화…이혼 사유 될까요?”
“나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나

“나 망해서 좋아 죽겠지?”…이수진, 치과 폐업 후 무슨 일 있었나
“가위바위보 진 사람이 엄마 남친이랑 성관계” 어린 자매 사건에 대만 ‘발칵’

“가위바위보 진 사람이 엄마 남친이랑 성관계” 어린 자매 사건에 대만 ‘발칵’
“러시아 남자와 누워있었다” 격분…흉기 공격에 속옷 차림 피신

“러시아 남자와 누워있었다” 격분…흉기 공격에 속옷 차림 피신
2026년 1월 7일

2026년 1월 7일
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  2. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  3. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  4. 최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

    최여진, 결혼 전 홧김에 속옷만 입고…“보여줄 남자 없어서”

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 ‘그래미 상’ 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’