김우빈♥신민아, 스페인 신혼여행 목격담…“약지에 결혼반지 눈길”

입력 :2026-01-07 16:07:10
수정 :2026-01-07 16:07:10
사진=AM엔터테인먼트 제공, X 캡처
사진=AM엔터테인먼트 제공, X 캡처


배우 김우빈과 신민아가 스페인에서 신혼여행을 즐기는 모습이 포착됐다.

7일 각종 온라인 커뮤니티와 SNS에는 스페인의 한 한국 음식점에서 김우빈을 목격했다는 후기와 사진이 빠르게 확산되고 있다.

공개된 사진 속 김우빈은 편안한 차림으로 환하게 웃으며 음식을 주문하고 있다. 사진 속 시선을 사로잡은 것은 그의 왼쪽 약지였다. 결혼반지로 추정되는 반지가 선명하게 빛나고 있어 신혼여행의 설렘을 짐작케 했다. 사진에는 담기지 않았지만 김우빈의 맞은편에는 아내 신민아가 자리해 오붓한 식사 시간을 가졌을 것으로 추측된다.

현지 목격담에 따르면 김우빈은 자신을 알아본 식당 직원들의 사진 요청에 흔쾌히 응하고 사인을 남기는 등 톱스타다운 매너를 보여줬다는 후문이다.

두 사람의 소속사 에이엠엔터테인먼트는 전날 “신민아와 김우빈이 현재 스페인으로 신혼여행을 떠난 상태”라고 공식 확인하며 이들의 행복한 근황을 전한 바 있다.

지난 2015년 공개 열애를 시작한 두 사람은 지난달 20일 열애 10년 만에 백년가약을 맺었다. 두 사람은 결혼식 당일 축의금 대신 3억 원을 기부하며 선한 영향력을 전파해 찬사를 받기도 했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
