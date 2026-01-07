우주소녀 다영, 12kg 감량 후 탄탄 보디라인

‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

‘불륜 의혹’에 휩싸인 가수 숙행이 MBN 트로트 경연 프로그램 ‘현역가왕3’에 등장했다. 제작진은 방송을 통해 숙행의 무대가 일부 편집됐다고 설명했다. 6일 방송된 ‘현역가왕3’에서는 ‘주홍글씨’ 콘셉트로 본선 1차전이 진행됐다. 본선 1차전은 일대일 경연 방식으로 펼쳐졌으며, 강혜연이 대결 상대로 숙행을 지목하면서 숙행의 출연 장면이 공개됐다. 이와 관련해 제작진은 자막을 통해 “승패가 있는 경연 특성상 결과에 대한 이해를 위해 부득이 숙행의 무대를 분량 축소해 방송한다”고 밝혔다. 실제로 숙행의 단독 무대는 편집됐고, 강혜연…