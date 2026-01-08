기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

방송서 사라진 김제동, 뜻밖의 근황 공개 ‘눈길’

입력 :2026-01-08 17:08:07
수정 :2026-01-08 17:08:07
윤종신 SNS 캡처
윤종신 SNS 캡처


방송인 김제동(52)의 근황이 공개됐다.

가수 윤종신은 8일 자신의 소셜미디어에 가수 이적과 함께 김제동의 집을 찾은 사진 여러 장을 올렸다.

윤종신은 “오랜 독거의 내공이 담긴 제동이의 무자극 음식에 건강해진 아침”이라고 적었다.

공개된 사진에는 김제동이 앞치마를 두른 채 손님들을 맞이한 모습이 담겼다.

정갈하게 차려진 한상과 편안한 분위기 속에서 세 사람의 친분도 엿보였다.

윤종신은 김제동의 반려견 사진도 함께 공개하며 “(김)제동이네 탄이는 절대 현관을 넘어서지 않는다”라고 덧붙였다.

김제동은 2019년 MBC TV ‘편애중계’ 이후 방송 활동을 잠시 쉬었다가, MBC every1 ‘성지순례’(2023), ‘고민순삭 - 있었는데요 없었습니다’(2024) 등을 통해 서서히 복귀했다.

최근 토크콘서트를 열고 대중들과 만났다.

뉴시스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김제동이 2019년 방송 활동 중단 후 복귀 방식은?
인기기사
한소희-전종서, ‘예쁜 애 옆에 예쁜 애’
‘물 오른 미모’ 미야오 엘라
드레스업 ‘오마이걸 효정’
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 미야오 엘라
러블리 엘라
미야오 엘라, 물 오른 미모
우주소녀 다영, 핫바디
맥 파우더 키스 팝업 행사 참석한 다영
선미, 내 입술 따뜻한 커피처럼
선미, 고혹적인 자태
시상식 참석한 오마이걸 효정
리센느, 2026 대한민국 퍼스트브랜드 대상 수상
포즈 취하는 한사라
포즈 취하는 카니
시상식 참석한 카니
포즈 취하는 비비업
시상식 참석한 권진아
장윤주, 톱모델 아우라
미모의 이민정
“브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

“브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상
‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”

‘이규혁♥’ 손담비, “오빠 야동 보냐고 물어봤는데…”
전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언
정가은, 132억 편취 前남편 고소 “상상도 못한 일 알게 돼”

정가은, 132억 편취 前남편 고소 “상상도 못한 일 알게 돼”
인도서 40대 한국인男, 흉기 찔려 사망…22세 현지인 여자친구 구속

인도서 40대 한국인男, 흉기 찔려 사망…22세 현지인 여자친구 구속
손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체

손종원과 무슨 사이? “제일 맛있다” 미모의 인플루언서 정체
‘모친상에도 아내는 하와이’?…정형돈 “욕하고 싶다” 분노

‘모친상에도 아내는 하와이’?…정형돈 “욕하고 싶다” 분노
외동아들 잃은 60대女, 시험관으로 임신 성공 “아들 환생한 것”…中서 논란

외동아들 잃은 60대女, 시험관으로 임신 성공 “아들 환생한 것”…中서 논란
딸이 만지다 ‘툭’…명품 키링 끊어졌는데 “90만원 내라네요”

딸이 만지다 ‘툭’…명품 키링 끊어졌는데 “90만원 내라네요”
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  2. 숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

    숙행과 ‘엘베 키스’ 유부남 “자녀 수능 때까지 이혼 미룬 것”

  3. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  4. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 ‘그래미 상’ 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP
‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

‘크리틱스초이스’ 레드카펫 ★들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 북미 비평가 단체가 주관하는 권위 있는 시상식 ‘크리틱스 초이스 어워즈’