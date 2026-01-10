기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘완벽 허리라인’ 강민경, 운동으로 다진 탄탄한 몸매

입력 :2026-01-10 14:49:29
수정 :2026-01-10 14:49:29
강민경 SNS
강민경 SNS


듀오 다비치 강민경이 운동하는 일상을 인증했다.

강민경은 지난 9일 자신의 인스타그램 스토리에 “오기 전엔 세상 하기 싫고, 나갈 땐 세상 해피함”이라며 “그래서 일단 헬스장으로 몸을 밀어 넣어”라는 글과 함께 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 강민경이 운동복을 입고 셀카를 찍은 모습이 담겼다. 군살 없는 늘씬한 몸매와 허리 라인이 시선을 사로잡는다.

이와 함께 강민경은 자신의 운동 루틴을 공개, 스텝밀과 스트레칭, 덤벨 워킹 런지와 스티프 레그 데드리프트, 백 익스텐션, 행잉 레그 레이즈 등 다양한 근력 운동을 했다고 밝혀 놀라움을 자아낸다.

한편 다비치는 지난해 10월 발매한 ‘타입캡슐’로 큰 사랑을 받았다.

뉴스1
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
강민경이 운동에 대해 밝힌 감정 변화는?
인기기사
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
‘변요한♥’ 티파니 영, 수줍은 하트
한소희-전종서, ‘예쁜 애 옆에 예쁜 애’
에일리, 냉철한 심사위원
미연, 깜찍
미연 ‘파이팅’
하트 만든 티파니 영
포즈 취하는 티파니 영
에일리, 오디션 심사위원으로
예능 ‘베일드 컵’ 오디션 심사위원들
‘김우빈♥’ 신민아, 결혼식 내내 오열…“눈물 자국 난 신부”

‘김우빈♥’ 신민아, 결혼식 내내 오열…“눈물 자국 난 신부”
“필수 조미료인데”…발암가능물질 초과 검출된 ‘이 간장’ 판매 중단·회수

“필수 조미료인데”…발암가능물질 초과 검출된 ‘이 간장’ 판매 중단·회수
“소변 안 나와” 20대男 방광에 5㎝ 거머리 ‘꿈틀’…“직접 삽입” 이유에 中 ‘충격’

“소변 안 나와” 20대男 방광에 5㎝ 거머리 ‘꿈틀’…“직접 삽입” 이유에 中 ‘충격’
서울대·아나운서 출신 女배우 “화류계 종사자와 동거” 열정적 면모

서울대·아나운서 출신 女배우 “화류계 종사자와 동거” 열정적 면모
쓰러진 학생 위에 올라타 ‘퍽’…중학교 학폭 영상에 경악한 日 “끔찍해”

쓰러진 학생 위에 올라타 ‘퍽’…중학교 학폭 영상에 경악한 日 “끔찍해”
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내

‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
“비몽사몽 상황”…尹, ‘내란 우두머리’ 최종 구형 13일로 연기

“비몽사몽 상황”…尹, ‘내란 우두머리’ 최종 구형 13일로 연기
에스파 카리나, 휴일에 남몰래 발견된 곳 알고보니…

에스파 카리나, 휴일에 남몰래 발견된 곳 알고보니…
‘변요한♥’ 티파니 영, 수줍은 하트

‘변요한♥’ 티파니 영, 수줍은 하트
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  3. ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

    ‘논스톱3’ 미녀 여배우 “이혼 두 번하고 출산 경험” 고백

  4. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  5. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국제작자조합상 애니메이션 부문 후보로 등극했다.9일(이하 현지시간) 미국 제작자 조합(PGA)
니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

니콜 키드먼, 키스 어번과 이혼…재혼 19년 만에 파경

할리우드 톱 배우 니콜 키드먼이 ‘그래미 상’ 수상자인 미국 컨트리 스타 키스 어번과의 결혼생활에 마침표를 찍었다.6일(현지시간) AP