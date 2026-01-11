기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

결혼 1년 만에…박위, ♥송지은에 ‘재혼’ 제안했다

입력 :2026-01-11 10:06:35
수정 :2026-01-11 10:06:35
서울 중구 서울시청에서 열린 2025 서울특별시 홍보대사 위촉식에서 가수 송지은과 유튜버 박위 부부가 기념사진을 촬영하고 있다. 2025.06.17. 뉴시스
서울 중구 서울시청에서 열린 2025 서울특별시 홍보대사 위촉식에서 가수 송지은과 유튜버 박위 부부가 기념사진을 촬영하고 있다. 2025.06.17. 뉴시스


가수 송지은이 남편 박위로부터 재혼 허락을 받은 일화를 공개해 눈길을 끈다.

10일 박위의 유튜브 채널 ‘위라클’에는 ‘만약에 말이야’라는 제목의 28초 분량 영상이 올라왔다.

이날 영상에서 송지은은 “오빠가 얼마 전에 나한테 되게 진지하게 ‘내가 먼저 죽고 나면 지은이는 재혼해라’라고 하더라”라며 서운했던 일화를 털어놨다.

송지은은 이를 듣고 “싫다”고 소리쳤다고 한다.

이에 박위는 “깊게 생각하고 말한 건 아니다”라면서도 “인간이 언제, 어떻게 될지 모르니까”라고 말했다.

그는 이어 “‘혹시라도 내가 사라진다면 지은이의 남은 인생을 혼자서 외롭게 보내지 말고 재혼해라’라는 말이었다”고 설명했다.

가수 송지은이 남편 박위로부터 재혼 허락을 받은 일화를 공개해 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘위라클’ 캡처
가수 송지은이 남편 박위로부터 재혼 허락을 받은 일화를 공개해 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘위라클’ 캡처


반면 송지은은 “(나는) 내가 먼저 죽어도 오빠 재혼하지 말라고 했다”라고 말했다며 웃음을 지어 보였다.

박위와 송지은은 2024년 10월 결혼했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박위가 송지은에게 재혼을 권한 이유는 무엇인가?
인기기사
최고의 스타일 레드카펫
‘성숙한 남성미’ 박보검…젖은 머리카락, 그윽한 눈빛
‘짧은 치마’ 김연아, 청초한 미모에 명품 각선미 뽐내
“시신 싣고 운행한 살인 택시”…6년 숨어지낸 연쇄살인마를 잡은 것은 그것

“시신 싣고 운행한 살인 택시”…6년 숨어지낸 연쇄살인마를 잡은 것은 그것
‘완벽 허리라인’ 강민경, 운동으로 다진 탄탄한 몸매

‘완벽 허리라인’ 강민경, 운동으로 다진 탄탄한 몸매
‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”

‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”
“평생 친구 없던 할머니 장례식 오시면 차비·선물 드려요”…손녀 호소, 결말은

“평생 친구 없던 할머니 장례식 오시면 차비·선물 드려요”…손녀 호소, 결말은
노홍철 압구정 빌딩, 7년 만에 ‘110억원’ 올랐다

노홍철 압구정 빌딩, 7년 만에 ‘110억원’ 올랐다
정희원 “부적절 관계 알면서 못 멈춰…말과 삶 괴리” 직접 사과

정희원 “부적절 관계 알면서 못 멈춰…말과 삶 괴리” 직접 사과
‘상간녀 의혹’ 숙행, 법적 대응… ‘1억 위자료 소송’ 선고기일 취소

‘상간녀 의혹’ 숙행, 법적 대응… ‘1억 위자료 소송’ 선고기일 취소
‘비상계엄’ 소재로 사용한 이 드라마...시청률 13% 찍고 막 내려

‘비상계엄’ 소재로 사용한 이 드라마...시청률 13% 찍고 막 내려
션 막내딸 공개, 정혜영과 똑 닮아…“배우 시키라고들”

션 막내딸 공개, 정혜영과 똑 닮아…“배우 시키라고들”
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

    전현무·한혜진, 다시 만난다…새해부터 ‘반가운 소식’

  3. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  4. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  5. 임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제

    임영웅, 대전 공연 ‘성심당’ 보냉백 줄줄이…또 ‘역대급 배려’ 화제
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2
‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

‘케데헌’, 美 제작자조합 애니메이션상 후보에 올라

넷플릭스 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 미국제작자조합상 애니메이션 부문 후보로 등극했다.9일(이하 현지시간) 미국 제작자 조합(PGA)