임형준 “심근경색 김수용 살리려다 김숙 손가락 잘릴 뻔”…충격 고백

입력 :2026-01-11 11:51:24
수정 :2026-01-11 11:51:24
유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처
배우 임형준이 코미디언 김수용이 급성심근경색으로 쓰러졌을 당시 김숙이 김수용이 입 안으로 심장약을 밀어 넣은 행동이 손가락이 절단될 뻔한 위험한 행동이라고 말했다.

11일 임형준은 유튜브 채널 ‘조동아리’에 나와 지난해 11월 김수용이 유튜브 촬영 중 쓰러졌던 상황에 대해 얘기했다.

당시 임형준은 김숙·김수용과 함께 녹화를 진행 중이었다.

유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처
유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처
임형준은 “형이 쓰러졌을 때 너무 무서웠지만 본능적으로 움직였다”며 “심폐소생술을 하고 숙이가 형 입을 힘으로 열어 심장약을 넣어줬다”고 떠올렸다.

김숙이 김수용에게 준 심장약은 평소 임형준이 가지고 다니던 약이라고 했다.

김용만은 “혀 밑으로 약을 넣을 때 손가락이 잘릴 수도 있다고 하더라. 입은 누군가 손으로 잡아줘야 한다고 한다”고 했다.

이어 “안 그러면서 무의식적인 반사작용 때문에 손가락이 잘릴 수도 있다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처
임형준은 “구급대원도 그렇게 말하더라”고 했다.

이에 지석진은 “숙이도 큰일 날 뻔했다. 절대 하면 안 되는 거였다”고 말했다.

김수용은 지난해 11월 촬영장에서 쓰러져 응급실로 이송됐다.

심정지 상태가 20분간 이어진 후에 의식을 되찾았고 혈관확장 시술을 받았다.

온라인뉴스부
