임형준 “심근경색 김수용 살리려다 김숙 손가락 잘릴 뻔”…충격 고백

유튜브 채널 ‘조동아리’ 캡처

배우 임형준이 코미디언 김수용이 급성심근경색으로 쓰러졌을 당시 김숙이 김수용이 입 안으로 심장약을 밀어 넣은 행동이 손가락이 절단될 뻔한 위험한 행동이라고 말했다.11일 임형준은 유튜브 채널 ‘조동아리’에 나와 지난해 11월 김수용이 유튜브 촬영 중 쓰러졌던 상황에 대해 얘기했다.당시 임형준은 김숙·김수용과 함께 녹화를 진행 중이었다.임형준은 “형이 쓰러졌을 때 너무 무서웠지만 본능적으로 움직였다”며 “심폐소생술을 하고 숙이가 형 입을 힘으로 열어 심장약을 넣어줬다”고 떠올렸다.김숙이 김수용에게 준 심장약은 평소 임형준이 가지고 다니던 약이라고 했다.김용만은 “혀 밑으로 약을 넣을 때 손가락이 잘릴 수도 있다고 하더라. 입은 누군가 손으로 잡아줘야 한다고 한다”고 했다.이어 “안 그러면서 무의식적인 반사작용 때문에 손가락이 잘릴 수도 있다”고 덧붙였다.임형준은 “구급대원도 그렇게 말하더라”고 했다.이에 지석진은 “숙이도 큰일 날 뻔했다. 절대 하면 안 되는 거였다”고 말했다.김수용은 지난해 11월 촬영장에서 쓰러져 응급실로 이송됐다.심정지 상태가 20분간 이어진 후에 의식을 되찾았고 혈관확장 시술을 받았다.온라인뉴스부