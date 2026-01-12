기사 검색
공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

입력 :2026-01-12 08:30:17
수정 :2026-01-12 08:30:17
류혜영 유튜브, 이연 인스타그램 캡처
류혜영 유튜브, 이연 인스타그램 캡처


공개 열애 4년째인 가수 겸 배우 아이유와 배우 이종석의 커플룩이 포착됐다.

최근 온라인 커뮤니티에는 두 사람이 명품 브랜드 발렌시아가의 약 300만원대 집업 후디를 각각 착용한 모습이 담긴 사진이 공유됐다. 서로 다른 장소에서 찍힌 사진이지만, 동일한 디자인과 컬러의 제품을 착용해 자연스럽게 커플룩이라는 반응이 나왔다.

아이유의 모습은 지난 5일 배우 이연의 인스타그램을 통해 공개됐다. 사진 속 아이유는 버킷햇과 집업 후디를 매치한 편안한 차림으로 일상적인 분위기를 연출했다.

이어 지난 8일에는 배우 류혜영의 유튜브 채널을 통해 이종석의 근황이 공개됐다. 영상에는 tvN 드라마 ‘서초동’ 팀의 회식 장면이 담겼는데, 이종석이 착용한 집업 후디가 아이유의 것과 같은 제품으로 보이면서 관심을 모았다.

아이유와 이종석은 2022년 12월 열애 사실을 인정하며 공개 연애를 시작했다. 당시 이종석은 ‘2022 MBC 연기대상’ 수상 소감에서 특정 인물을 향한 애정을 언급해 화제를 모았고, 이후 두 사람의 교제 사실이 알려졌다.

공개 연애 이후 두 사람은 사생활 노출을 최소화하며 조용히 만남을 이어오고 있다. 그 과정에서 결별설이 제기되기도 했으나, 최근까지도 변함없는 관계를 유지하는 모습에 팬들의 응원이 이어지고 있다.

한편 아이유는 오는 4월 방송 예정인 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’으로 시청자를 만날 예정이다. 이종석은 디즈니+ 오리지널 시리즈 ‘재혼황후’ 공개를 앞두고 있다.

온라인뉴스부
