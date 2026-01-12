“집값 10배·주식 3배” 조현아, 재테크 고수 된 비결

사진=SBS ‘미운 우리 새끼’ 캡처

그룹 ‘어반자카파’의 조현아가 가창력만큼이나 폭발적인 재테크 실력을 공개했다.지난 11일 방송된 SBS ‘미운 우리 새끼’에서는 조현아가 평소 절친한 김종민과 함께 프랑스 출신 방송인 엘로디의 새집 구하기 임장에 나서는 장면이 담겼다.이날 조현아는 전문가 못지않은 부동산 지식을 뽐내며 과거 자신의 투자 성공 신화를 털어놨다.조현아는 “제가 2016년에 택시를 타고 가다가 금호동 쪽에서 길을 잘못 들었는데, 인프라를 보고 맘에 들어서 집을 샀다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다. 우연히 방문한 동네의 가치를 단번에 알아본 선구안은 적중했다.그는 이어 “초기 투자 비용 대비 10배 올랐다”고 덧붙이며 엄청난 자산 증식을 이뤘음을 시사했다.이 소식을 들은 가요계 선배 김종민은 부러움을 감추지 못했다. 김종민은 “누나다. 배워야 할 것 같다. 저는 가수를 20년 넘게 했는데 집이 없다”고 안타까워 했다.조현아는 자산 관리 노하우에 대해 “어릴 때부터 은행을 자주 놀러 다녔다. 지금도 은행에 가면 세 시간씩 시간 보낸다. 제 재산도 한 번 보면서 점검하고 빠져나간 돈과 빠져나갈 돈, 세금도 준비한다”고 전하며 재태크에 대한 꾸준한 관심을 과시했다.조현아의 ‘황금 손’ 에피소드는 이뿐만이 아니다. 그는 과거 다른 방송에서도 친구의 부탁으로 주식 투자를 대신 해준 결과, 무려 3배 이상의 수익을 남겨 돌려준 일화를 공개하기도 했다.온라인뉴스부