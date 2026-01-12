교복 입은 ‘잼잼이’ 근황…문희준♥소율 붕어빵 미모 그대로

사진=소율 인스타그램 캡처

사진=소율 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 희율 양이 과거 ‘슈돌’ 출연 당시 얻은 애칭은? 잼잼이 잼이

KBS 2TV ‘슈퍼맨이 돌아왔다(이하 슈돌)’에서 ‘잼잼이’로 전 국민의 사랑을 받았떤 문희율 양이 교복을 입은 근황을 전했다.걸그룹 ‘크레용팝’ 출신 소율은 최근 자신의 인스타그램에 딸 희율 양의 크리스마스 콘서트 현장 사진을 공개했다.소율은 “우리 잼이 크리스마스 콘서트”라며 “이번에도 역시나 너무 감동적이고 예뻤던”이라고 적어 딸의 성장을 지켜보는 엄마의 따뜻한 마음을 드러냈다. 이어 “공연도 너무 잘하고 예뻤어 기특해 사랑해”라며 무대를 성공적으로 마친 딸을 향해 아낌없는 애정을 표현했다.공개된 사진 속 희율 양은 단정한 학교 교복 차림으로 붉은 장미꽃 다발을 든 채 카메라를 응시하고 있다. 특히 아빠 문희준의 눈매와 엄마 소율의 오목조목한 이목구비를 쏙 빼닮은 ‘완성형 비주얼’이 시선을 사로 잡는다.소율은 자신의 유튜브 채널 ‘재미하우스’를 통해서도 이번 콘서트 비하인드 영상을 공유했다. 그는 “오늘 재미하우스에 우리 잼이 크리스마스 콘서트 보러 오세요”라고 현장 영상 공개를 알렸다.한편, 지난 2017년 13살 나이 차를 극복하고 ‘아이돌 1호 부부’가 된 문희준과 소율은 슬하에 1남 1녀를 두고 단란한 가정을 꾸리고 있다.과거 ‘슈돌’ 출연 당시 사랑스러운 매력으로 ‘잼잼이’라는 국민 애칭을 얻었던 희율 양은 현재 학업과 더불어 키즈 모델 및 유튜버로 활동하며 엄마 아빠에게서 물려받은 끼를 발산하고 있다.온라인뉴스부