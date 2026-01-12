기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘투어스’ 지훈, 부친상 비보…“투병 중 병세 악화”

입력 :2026-01-12 14:27:47
수정 :2026-01-12 14:27:47
투어스(TWS) 지훈.<br>플레디스 제공
투어스(TWS) 지훈.
플레디스 제공


그룹 투어스(TWS)의 멤버 지훈이 전성기 활동 중 부친상을 당해 깊은 슬픔에 빠졌다.

소속사 플레디스 엔터테인먼트는 12일 공식 입장을 통해 “지훈의 아버지께서 투병 중 병세가 급격히 악화돼 전날 저녁 별세하셨다는 안타까운 비보를 전한다”고 밝혔다.

투어스가 활발한 활동을 이어가고 있는 가운데 전해진 소식이라 팬들의 안타까움은 더욱 크다.

현재 지훈은 모든 공식 스케줄을 중단하고 빈소로 향해 가족들과 함께 슬픔을 나누고 있다. 고인의 장례는 평소 조용한 삶을 지향했던 고인과 유가족의 뜻을 존중해 가족 및 친지들만 참석한 가운데 차분하게 치러질 예정이다.

플레디스 측은 슬픔에 잠긴 멤버와 가족을 향한 과도한 관심을 경계하며 “지훈이 가족들과 함께 충분한 애도의 시간을 가질 수 있도록 따뜻한 위로와 배려를 부탁드린다”고 전했다. 이어 “지훈과 유가족분들께 깊은 애도의 마음을 전한다. 삼가 고인의 명복을 빈다”고 덧붙였다.

한편 지훈이 속한 투어스는 데뷔와 동시에 ‘첫 만남은 계획대로 되지 않아’ 등의 히트곡을 탄생시키며 대세 그룹으로 자리매김했다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
투어스 지훈의 아버지가 별세한 원인은?
인기기사
신세경, ‘단아한 미모’
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들
최고의 스타일 레드카펫
전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽
“남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

“남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?
○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로

○○ 안에 죽은 쥐? 발칵…“이제 알고는 못 마셔” 폭로
“가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’

“가슴축소술 하자더니 가슴 사진 찍어갔다” 女연예인 ‘충격 고백’
공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다
김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”

김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”
애정전선 위기? 야노시호 “♥추성훈 바빠…남자친구 필요” 폭탄 발언

애정전선 위기? 야노시호 “♥추성훈 바빠…남자친구 필요” 폭탄 발언
지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?

지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?
송혜교, 훈남과 팔짱 낀 사진…반가운 소식 전했다

송혜교, 훈남과 팔짱 낀 사진…반가운 소식 전했다
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  3. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  4. ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

    ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

  5. 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

    장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2