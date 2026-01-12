‘이혼 위기’ 전태풍 “놀고먹느라 두 달 만에 1억 5천 탕진”

사진= SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처

사진= SBS ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’ 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 전태풍이 은퇴 후 두 달 만에 소비한 금액은? 1억 5000만원 2억원

전 농구선수 전태풍이 ‘문제적 남편’으로서의 실체가 낱낱이 공개될 예정이다.오는 12일 10시10분 방송되는 SBS 예능 ‘동상이몽 시즌2-너는 내 운명’에 출연한 전태풍은 등장부터 심상치 않은 포스를 풍겼다. 그는 자신을 포장하기보다 솔직함을 택하며 “날라리”라고 스스로를 소개해 제작진마저 당황케 했다.이어지는 영상에서는 운동선수 때라면 상상할 수 없는 음주가무와 흡연을 즐기는 ‘방탕 일상’이 가감 없이 비춰졌다.특히 문제로 지적된 것은 그의 소비 습관이었다. 전태풍은 은퇴 후 “놀고먹느라 두 달 만에 1억 5000만원을 썼다”고 털어놓으며 상상을 초월하는 탕진 규모를 고백했다.이러한 무절제한 생활 탓에 그는 심각한 ‘이혼 위기’를 겪고 있다고 토로했다. 전태풍은 2010년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.한편 베일에 싸여있던 아내 지미나는 미국 명문대를 졸업한 엘리트 수재로, 세 아이의 육아를 완벽하게 해내는 ‘슈퍼맘’의 정석을 보여줬다. 지미나는 배우를 연상케 할 만큼 뛰어난 외모로 스튜디오의 감탄을 자아냈다.하지만 전태풍에게도 반전은 있었다. 19년 차 프로 선수 생활을 거친 그는 남다른 자산 현황을 과시했다.그는 “한국에는 상가, 미국에는 집 두 채가 있다”며 탄탄한 재력을 인증했다. 그러면서 “전국 단위로 사업을 확장하고 싶다”*는 야심 찬 포부를 밝혔다.실제로 그는 상가 매매를 위해 부동산 임장을 다니고 은행에서 대출 상담까지 받는 등 가장으로서 면모와 사업에 대한 진지한 태도를 드러냈다.온라인뉴스부