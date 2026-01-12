션도 당황시킨 옆자리 훈남의 정체 “손잡고 들어갈까?”

사진=MBN ‘뛰어야 산다 시즌2’

연예계 대표 ‘러닝 전도사’ 션이 아들 하율이와 함께 마라톤에 참가했다.MBN 예능 ‘뛰어야 산다 시즌2’ 7회에서는 ‘뛰산 크루’들이 2025 MBN 서울 마라톤에 출격해 각자의 파트너와 함께 10km를 달렸다.이날 가장 큰 화제를 모은 팀은 단연 션과 그의 둘째 아들 하율 부자였다. 뛰어난 러닝 실력을 뽐내는 션이지만 아들과의 동반주에서는 예상치 못한 난관에 봉착했다. 레이스 시작부터 두 사람이 단 한마디의 대화도 나누지 않은 채 달리기만 하는 침묵의 러닝을 이어갔다. 이를 지켜보던 배성재 캐스터와 권은주 감독은 당혹감을 감추지 못했다.배성재는 “PB(최고기록) 경신하러 나온 거냐”며 농담을 던지는가 하면, 예능인데 대화가 전혀 없는 상황에 “멘트 지분율 최하위”라며 방송 분량을 걱정해 웃음을 자아냈다.정적만 계속되자 이를 의식한 션은 아들의 기분을 살피며 “하율아, 아빠랑 달리니까 좋지?”, “손잡고 들어갈까?”라고 끊임없이 말을 걸며 분위기 전환을 시도했다.반면, 현장을 감동으로 물들인 팀도 있었다. 배우 임세미와 유선호는 시각장애인 러너 조은경 씨의 발과 눈이 되어주는 ‘가이드 러너’로 변신해 완벽한 하모니를 선보였다.또한 임수향은 9세 어린이 러너와 짝을 이뤄 마라톤 레전드 김영광 선수와 함께 특별한 조합을 완성해 달리는 즐거움을 만끽했다.웃음과 감동이 있는 러닝을 스토리를 볼 수 있는 MBN 예능 ‘뛰어야 산다 시즌2’ 7회는 12일 오후 9시 50분 방송된다.온라인뉴스부