기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘은퇴’ 언급하던 보아…데뷔 25년 만에 ‘믿기 힘든 소식’ 전해

입력 :2026-01-12 16:32:51
수정 :2026-01-12 16:32:51
가수 보아. SM엔터테인먼트 제공
가수 보아. SM엔터테인먼트 제공


가수 보아가 25년 동안 함께했던 SM엔터테인먼트를 떠난다.

SM엔터테인먼트는 12일 공식입장을 통해 “보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐, 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의했다”라고 밝혔다.

이어 “한국 대중음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 특별한 데뷔부터 No.1 아티스트이자 프로듀서로서 성장한 현재까지, 모든 순간을 기억하며, 그 눈부신 발걸음에 당사가 함께할 수 있어 진심으로 큰 영광이었다. 보아는 25년 동안 명실상부 SM의 자부심이자 자랑이며 상징이었다”라고 전했다.

SM은 “비록 당사와의 전속계약은 종료되나, 보아가 앞으로 보여줄 새로운 활동과 도전 속에서 자신의 역량을 마음껏 발휘하며 ‘아시아의 별’로서 더욱 빛나는 행보를 이어 가길 응원하겠다”라며 “아티스트가 아닌 권보아의 미래도 응원하며 진심으로 행복하길 바란다”고 했다.

2000년 데뷔한 보아는 노래, 춤, 외국어 등 다양한 능력을 갖춘 만 13세 가수라는 점에서 가요계에 신선한 바람을 일으켰다.

2000년 만 13세의 나이로 가요계에 데뷔한 보아는 일본에 한류 열풍을 일으킨 주역으로 꼽힌다. 보아는 ‘넘버 원’(No.1) ‘아틀란티스 소녀’(Atlantis Princess) ‘마이 스위티’(My Sweetie) ‘발렌티’(VALENTI) ‘마이 네임’(My Name) ‘걸스 온 탑’(Girls On Top) ‘온리 원’(Only One) ‘키스 마이 립스’(Kiss My Lips) ‘베터’(BETTER) 등 많은 곡으로 사랑받았다.

보아는 지난 2024년 4월 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 “이제 계약이 끝나면 은퇴해도 되겠죠?”라는 글을 남겨 팬들 사이에서 다양한 해석을 낳은 바 있다.

당시 논란이 이어지자 보아는 “제 계약은 2025년 12월 31일까지다. 그때까지는 행복하게 가수 보아로서 최선을 다하겠다”라고 밝혔다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
보아가 SM엔터테인먼트와 함께한 기간은?
인기기사
신세경, ‘단아한 미모’
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들
최고의 스타일 레드카펫
전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽
“남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?

“남편 차에서 내 친구 낙태 서류가”…충격에 머리 하얗게 변한 女 무슨 사연?
공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다

공개열애 4년 만에…아이유·이종석, 현재 사이 드러났다
김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”

김지민에 트라우마 안긴 ‘앞뒤 다른’ 후배…“심지어 잘됐다”
지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?

지드래곤, 제니 영상 ‘좋아요’ 눌렀다 황급히 삭제…왜?
송혜교, 훈남과 팔짱 낀 사진…반가운 소식 전했다

송혜교, 훈남과 팔짱 낀 사진…반가운 소식 전했다
“집값 10배·주식 3배” 조현아, 재테크 고수 된 비결

“집값 10배·주식 3배” 조현아, 재테크 고수 된 비결
‘손태영♥’ 권상우, “150억 날리고 결혼 강행” 충격 고백

‘손태영♥’ 권상우, “150억 날리고 결혼 강행” 충격 고백
30년간 100명 넘는 남자들과 강제로…女에 성관계 강요한 60대 최후

30년간 100명 넘는 남자들과 강제로…女에 성관계 강요한 60대 최후
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. 유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

    유지태, ‘올드보이’ 촬영하며 금욕 생활 “성관계 안 했다”

  3. 신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

    신민아♥김우빈, 결혼 한 달 만에…‘기다리던 소식’ 전했다

  4. ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

    ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

  5. 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

    장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2