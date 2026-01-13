‘싱글맘’ 강성연, 열애 고백 “나보다 아이들 더 아껴주는 사람”

사진=강성연 인스타그램 캡처

‘싱글맘’ 배우 강성연이 최근 열애를 고백해 화제다.강성연은 지난 12일 자신의 인스타그램에 통해 장문의 글을 게재하며 그간 쌓아온 속내를 털어놨다.그는 “SNS는 가족과의 소소한 일상과 육아 기록의 의미가 크다. ‘이혼’과 ‘싱글맘’이라는 제목으로 쓰는 분들의 생각대로 여기저기 꿰맞추어 마치 사실인 것처럼 기사화되는 것을 막고 싶다”며 불편한 심경을 드러냈다.이어 강성연은 현재 자신의 상태가 세간의 우려와는 다르다고 강조했다. 그는 “난 매우 행복하고 평안하게 잘 지내고 있다. 왜곡된 기사들로 인해 너무 심하게 외롭고 고독한 싱글맘이 됐는데, 자식 키우는 일이 만만치 않은 것은 어디 싱글맘 뿐이겠느냐”라고 말했다..이번 글에서 가장 눈길을 끈 대목은 새로운 인연에 대한 언급이었다. 강성연은 “어린 아이들 키우는 많은 어머님이 그러하듯 나 역시 육체적으로는 고되지만, 밝고 건강하게 성장하는 아이들을 보면 또 다른 힘이 생긴다. 나 이상으로 아이들을 아껴주고 사랑해주는 참 좋은 사람을 만나서 행복하게 잘 지내고 있다. 이제 지나친 걱정은 그만 접어 달라”고 밝혀, 열애 중인 행복한 근황을 전했다.이어 “아이 안전과 심리적 안정을 위해 이사를 결정한 게 아니”라며, 이는 오랫동안 가족들과 심사숙고 끝에 내린 결정이라고 전했다.또한 두 달 전 아들의 부상 사건과 관련해 “친구들과의 장난에서 비롯된 게 아닌 일방적인 피해였다. 사과는 전달 받았으나, 내 마음이 풀리지 않았던 이유는 진심이 전해지지 않은 보호자와의 전화 통화 때문이었다. 당시 너무 속상하고 분한 마음을 기록했는데, 오래 기사화되고 심하게 왜곡될 줄은 몰랐다”며 당시의 상황을 바로잡았다.한편, 지난 2012년 재즈 피아니스트 김가온과 결혼했던 강성연은 11년 만인 2023년 12월 이혼 소식을 전했다. 그는 현재 두 아들을 홀로 양육하고 있는 것으로 알려졌다.온라인뉴스부