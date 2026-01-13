기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

이봉원, 박미선 건강 상태 고백 “내가 속 썩여서…” 댓글 반응에 ‘울컥’

입력 :2026-01-13 10:52:15
수정 :2026-01-13 10:52:15
사진=박미선 인스타그램 캡처
사진=박미선 인스타그램 캡처


개그우먼 박미선의 반가운 소식이 전해졌다.

유방암 투병 사실이 알려져 걱정을 샀던 박미선의 현재 건강 상태를 남편 이봉원이 직접 밝혔다.

이봉원은 지난 12일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에 개그계 레전드 최양락, 지상렬, 염경환과 함께 출연해 특유의 입담을 뽐냈다. 이날 신동엽이 아내 박미선의 건강 상태를 조심스럽게 묻자, 이봉원은 “치료는 다 끝났고, 지금은 약 먹으면서 추이를 지켜보는 중”이라고 전했다.

이봉원은 박미선의 회복세를 전하며 “최근에도 가족끼리 일본으로 여행을 다녀왔다”며 “그 정도면 컨디션이 많이 올라왔다”고 덧붙였다.

그는 “주위 사람들도 힘들지만 본인이 제일 힘들지”라고 말하며 투병 기간 홀로 고통을 견뎌온 아내를 향한 안타까운 마음을 드러냈다.

현장은 절친 최양락의 거침없는 ‘팩트 폭격’으로 이내 웃음바다가 되기도 했다. 최양락이 “네가 속을 썩여서 그런 거다”라고 돌직구를 날리자, 이봉원은 황급히 “퇴근해”라고 받아치며 상황을 모면하려 했다. 하지만 최양락이 재차 “네가 속 썩여서”라고 말하자 “항상 댓글에도 그렇게 나와있더라”며 수긍했다.

한편, 1993년 결혼해 연예계 대표 코미디언 부부로 30년 넘게 자리를 지켜온 박미선과 이봉원은 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
박미선의 현재 유방암 치료 상태는?
인기기사
신세경, ‘단아한 미모’
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들
최고의 스타일 레드카펫
‘손태영♥’ 권상우, “150억 날리고 결혼 강행” 충격 고백

‘손태영♥’ 권상우, “150억 날리고 결혼 강행” 충격 고백
‘은퇴’ 언급하던 보아…데뷔 25년 만에 ‘믿기 힘든 소식’ 전해

‘은퇴’ 언급하던 보아…데뷔 25년 만에 ‘믿기 힘든 소식’ 전해
“이혼 예정” 유부녀 믿고 연애한 30대 축가 가수…상간남 소송 위기, 어쩌나

“이혼 예정” 유부녀 믿고 연애한 30대 축가 가수…상간남 소송 위기, 어쩌나
침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언
30년간 100명 넘는 남자들과 강제로…女에 성관계 강요한 60대 최후

30년간 100명 넘는 남자들과 강제로…女에 성관계 강요한 60대 최후
“월매출 6200만원” 사고로 팔다리 잃은 30세女 대박 난 사연은?

“월매출 6200만원” 사고로 팔다리 잃은 30세女 대박 난 사연은?
“생존 신고해요” 반응 폭발…‘나 혼자 산다’ 위해 등장한 中앱 정체는?

“생존 신고해요” 반응 폭발…‘나 혼자 산다’ 위해 등장한 中앱 정체는?
“아들 부모가 딸 부모보다 치매 더 잘 걸린다” 왜?…연구 결과 ‘충격’

“아들 부모가 딸 부모보다 치매 더 잘 걸린다” 왜?…연구 결과 ‘충격’
2026년 1월 13일

2026년 1월 13일
인기 클릭
Weekly Best

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

    ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

  3. ‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”

    ‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”

  4. 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

    장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

  5. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2