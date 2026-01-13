기사 검색
“고정만 몇 개야?”…‘프리 선언’ 김대호, 일주일 스케줄 보니

입력 :2026-01-13 11:12:27
수정 :2026-01-13 11:14:27
사진=JTBC ‘톡파원 25시’ 캡처
사진=JTBC '톡파원 25시' 캡처


프리랜서 선언을 한 김대호 아나운서가 방송가 점령에 나섰다.

김대호는 지난 12일 방송된 JTBC 예능 ‘톡파원 25시’에 게스트로 출연해 프리 선언 이후 눈코 뜰 새 없이 바빠진 자신의 일상을 공개했다.

이날 MC들이 그의 근황을 묻자 김대호는 “일주일에 고정으로만 6~7개 된다”고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

그는 “아귀처럼 살자는 마음으로 프리 선언을 했다”며 파격적인 비유를 들었다. 이어 “일단 다 먹어보자 했다. 아나운서 직장 생활 할 땐 떠 먹여 주는 것만 먹었는데 여기는 아무도 제 입에 먹여주질 않더라”고 말하며, 치열한 예능 판에서 살아남기 위한 어려움을 전했다.

이날 그는 “오늘 분위기가 제일 좋다”며 만족감을 드러냈다. 이를 지켜보던 ‘프리 선배’ 전현무는 “지붕을 찾는 거냐”고 날카롭게 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다. 김대호는 이에 굴하지 않고 “전 25시간이 아니라 50시간 깨어있을 수 있다”고 말하며 무한한 열정과 독기를 내비쳤다.

전현무는 “나랑 결이 다르다”며 “얘는 독보적인 자연인”이라고 김대호만의 유니크한 캐릭터를 치켜세웠다. 그러면서도 “난 도시남이고 얘는 시골 애”라고 표현하기도 했다.

‘손태영♥’ 권상우, “150억 날리고 결혼 강행” 충격 고백

‘은퇴’ 언급하던 보아…데뷔 25년 만에 ‘믿기 힘든 소식’ 전해

“이혼 예정” 유부녀 믿고 연애한 30대 축가 가수…상간남 소송 위기, 어쩌나

침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

“월매출 6200만원” 사고로 팔다리 잃은 30세女 대박 난 사연은?

“생존 신고해요” 반응 폭발…‘나 혼자 산다’ 위해 등장한 中앱 정체는?

“아들 부모가 딸 부모보다 치매 더 잘 걸린다” 왜?…연구 결과 ‘충격’

“시청자도 공범”…‘미성년자 성 착취’ BJ에 후원금 보낸 161명 무더기 송치

