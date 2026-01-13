장원영, 장미꽃다발에 손종원 셰프 태그 ‘로맨틱 디너’

‘싱글맘’ 강성연, 열애 고백 “나보다 아이들 더 아껴주는 사람”

‘싱글맘’ 배우 강성연이 최근 열애를 고백해 화제다. 강성연은 지난 12일 자신의 인스타그램에 통해 장문의 글을 게재하며 그간 쌓아온 속내를 털어놨다. 그는 “SNS는 가족과의 소소한 일상과 육아 기록의 의미가 크다. ‘이혼’과 ‘싱글맘’이라는 제목으로 쓰는 분들의 생각대로 여기저기 꿰맞추어 마치 사실인 것처럼 기사화되는 것을 막고 싶다”며 불편한 심경을 드러냈다. 이어 강성연은 현재 자신의 상태가 세간의 우려와는 다르다고 강조했다. 그는 “난 매우 행복하고 평안하게 잘 지내고 있다. 왜곡된 기사들로 인해 너무 심하게 외롭고 고독…