장원영, 장미꽃다발에 손종원 셰프 태그 ‘로맨틱 디너’

입력 :2026-01-13 14:38:42
수정 :2026-01-13 14:45:12
사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


그룹 아이브(IVE)의 장원영이 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 출연한 스타 셰프 손종원의 레스토랑에 방문해 화제다.

장원영은 지난 12일 자신의 인스타그램에 붉은 장미 이모티콘과 함께 사진 여러 장을 공개했다. 사진 속 장원영은 차분한 블랙 상의를 입고 고급스러운 레스토랑 테이블에 앉아 독보적인 비주얼을 뽐내고 있다.

장원영은 장미꽃다발 사진과 함께 손종원 셰프의 계정을 직접 태그했다.

손종원 셰프는 국내 파인다이닝 업계에서 손꼽히는 미슐랭 스타 셰프로, 최근 넷플릭스 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁’에 출연한 이후 대중적인 인기를 얻고 있다.

장원영은 지난 2018년 엠넷 ‘프로듀스 48’을 통해 탄생한 프로젝트 그룹 ‘아이즈원’으로 데뷔했다. 이후 2021년 그룹 아이브로 재데뷔해 ‘러브 다이브’(LOVE DIVE), ‘아이 엠’(I AM) 등 히트곡을 연달아 내며 글로벌 인기를 얻고 있다.

사진=장원영 인스타그램 캡처
사진=장원영 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
‘은퇴’ 언급하던 보아…데뷔 25년 만에 ‘믿기 힘든 소식’ 전해

“이혼 예정” 유부녀 믿고 연애한 30대 축가 가수…상간남 소송 위기, 어쩌나

침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

‘40세’ 김요한, 베이글女 전여친과 결별 “스킨십 때문에”

“시청자도 공범”…‘미성년자 성 착취’ BJ에 후원금 보낸 161명 무더기 송치

이제 커피보다 ‘이 음료’…스타벅스서 300만잔 팔린 ‘이것’ 정체는

“아들 부모가 딸 부모보다 치매 더 잘 걸린다” 왜?…연구 결과 ‘충격’

“생존 신고해요” 반응 폭발…‘나 혼자 산다’ 위해 등장한 中앱 정체는?

  1. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  2. ‘불륜 의혹’ 숙행, 결국 방송 등장…투표로 다음 라운드 진출

  3. ‘76세에 득남’ 김용건, 아이 안은 모습… 며느리 황보라 “할아버지 타임”

  4. 장윤정, 싱글맘이었다…“이혼 두 번, 부끄러운 게 아닌데”

  5. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women's Wear Daily 주최 2