리사, 파격적인 시스루 드레스 ‘아찔한 섹시미’

입력 :2026-01-13 15:41:13
수정 :2026-01-13 16:19:51
사진=리사 인스타그램 캡처
사진=리사 인스타그램 캡처


그룹 블랙핑크(BLACKPINK)의 리사가 파격적인 패션으로 섹시미를 발산했다.

리사는 13일 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게재했다. 공개된 사진 속 리사는 고혹적인 무드가 물씬 풍기는 블랙 시스루 드레스를 입고 포즈를 취하고 있다. 시스루 의상 아래로 은은하게 드러나는 군살 없는 몸매가 시선을 사로잡는다.

가녀린 직각 어깨 라인과 탄탄한 복근, 왁벽한 각선미까지 ‘워너비 아이콘’다운 완벽한 피지컬을 뽐냈다

한편 리사가 속한 블랙핑크는 현재 월드투어를 진행 중이며 이번 달 일본과 홍콩에서 공연을 앞두고 있다.

사진=리사 인스타그램 캡처
사진=리사 인스타그램 캡처


온라인뉴스부
