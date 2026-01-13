기사 검색
‘인맥 끝판왕’ 노홍철, 정의선 회장에 “파이팅입니다, 형님”

입력 :2026-01-13 15:57:05
수정 :2026-01-13 15:57:05
사진=노홍철 유튜브 캡처
사진=노홍철 유튜브 캡처


방송인 노홍철이 대한민국 재계 서열 1위급인 현대자동차그룹 정의선 회장과의 친분을 과시했다.

최근 노홍철의 유튜브 채널에는 노홍철이 대통령경호처의 일일 명예 경호관으로 위촉돼 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 현장을 직접 누비는 영상이 게재됐다. 수많은 정상과 내빈이 모인 엄중한 현장이었지만, 노홍철은 특유의 친화력을 뽐냈다.

영상 속 노홍철은 정의선 회장을 발견하자마자 거침없이 다가가 “형님 안녕하세요. 인사드리러 왔습니다”라고 웃으며 인사를 건넸다. 정 회장 역시 노홍철을 보자마자 환한 미소를 지으며 “잘 있었어? 어디 앉아 있냐”며 격의 없는 안부를 물었다.

노홍철은 “오늘 경호처랑 같이하고 있어서 왔다 갔다 하고 있다”고 답하자, 정 회장은 “잘해요”라고 다정하게 격려의 말을 건넸다. 이에 노홍철은 “파이팅입니다, 형님”이라고 화답했졌다.

이 장면이 공개되자마자 누리꾼들은 “노홍철 인맥의 끝은 대체 어디냐”며 뜨거운 반응을 보였다.

사실 두 사람의 인연은 이번이 처음이 아니다. 이들은 지난 2023년 5월 전국경제인연합회(전경련)가 주최한 ‘갓생 한 끼’ 프로그램에서 멘토와 멘티로 처음 호흡을 맞춘 바 있다.

온라인뉴스부
