‘배성재♥’ 김다영, 단아한 한복 자태에 ‘반전 등근육’ 화제”

입력 :2026-01-13 16:35:10
수정 :2026-01-13 16:35:10
사진=김다영 유튜브 캡처
사진=김다영 유튜브 캡처


아나운서 김다영이 단아한 한복 자태 뒤에 숨겨진 반전 몸매를 뽐냈다.

김다영은 지난 12일 자신의 유튜브 채널 ‘다영아나야’를 통해 ‘새해맞이 양가 식사 다녀왔습니다(1편)’라는 제목의 브이로그 영상을 게재했다. 퇴사 후 팬들과 소통을 이어가고 있는 그는는 이번 영상에서 배성재와의 달달한 신혼 생활 모습과 양가 어른들을 챙기는 며느리의 모습을 보여줬다.

영상 속 김다영은 “오늘은 새해 양가 식사를 하는 날”이라며 이른 아침부터 분주하게 움직였다. 그는 시어머니에 대한 애정을 드러내며 “어머님께서 흰색 저고리를 하나 해주셨다. 설날에 입고 오라고 하셨는데 이번에 먼저 입어서 보여드리려고 한다”며 한복을 꺼내 들었다.

단아한 한복으로 갈아입기 위해 등을 노출한 순간, 평소 꾸준한 운동으로 다져진 선명한 기립근과 탄탄한 등 라인이 고스란히 드러났다. 제작진은 ‘옷은 선녀인데 등근육이 나무꾼’이라는 재치 있는 자막을 붙이미 김다영의 근육에 감탄했다.

사진=김다영 유튜브 캡처
사진=김다영 유튜브 캡처


한편, 배성재와 김다영은 지난 2022년 SBS 예능 ‘골 때리는 그녀들’에서 만나 2년간 조용히 사랑을 키워오다 지난해 5월 혼인신고 소식을 전하며 법적 부부가 됐다. 이들은 화려한 결혼식 대신 가족 식사로 예식을 대신하며 소박한 시작을 선택해 화제가 되기도 했다.

김다영은 지역 MBC를 거쳐 지난 2021년 SBS에 입사했던 ‘8뉴스’ 스포츠 섹션과 파리올림픽 MC를 맡으며 차세대 스포츠 전문 아나운서로 입지를 다졌다. 하지만 지난해 4월, SBS를 퇴사한 뒤 현재는 프리랜서 방송인 및 유튜버로 활동하고 있다.

