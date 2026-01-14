이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처

대한민국 대표 톱스타 부부 이병헌과 이민정의 딸의 사주가 화제다.부모의 우월한 유전자를 물려받은 것으로 알려진 둘째 딸이 부모의 뒤를 이어 화려한 스포트라이트를 받게 될 것이라는 구체적인 사주 풀이가 공개됐다.지난 13일 이민정의 공식 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘인터넷에 떠도는 이민정 사주 풀이, 진짜일까? 본인이 직접 보러 갔다 옴’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 이민정은 유명 역술가 허구봉을 찾아가 자신은 물론 남편과 아이들의 사주에 대한 이야기를 나눴다.가장 눈길을 끈 것은 둘째 딸에 대한 역술가의 사주풀이였다. 허구봉은 이민정의 딸을 향해 “딸이 연예인을 할 것 같다. 음악이라고 하기는 좀 그렇다”고 분석하며 “민정님이 딸과 똑같다. 부끄러움을 탈 수는 있어도 막상 하면 잘하는 친구들이 있다”고 평했다.더욱이 딸의 데뷔 시기까지 언급되어 놀라움을 자아냈다. 역술가는 “지금은 너무 어리고, 본격적인 활동은 15세 때일 것 같다. 그 전부터 하긴 한다”고 덧붙였다. 이를 들은 이민정은 크게 공감하며 “우리끼리 농담으로 ‘얘 배우 한다는 거 아니야?’ 하기도 했다. 말도 너무 잘한다”며 이미 심상치 않은 딸의 끼를 증언했다.이어 역술가는 “딸의 근거 없는 자신감이 마음에 든다. 하고 싶은 것 있으면 다 할 것”이라면서도 “한 가지 아쉬운 건, 크면 용돈 한 번 주면 아마 다 쓸 거다. 모으는 데 생각이 없다”고 말해 이민정을 폭소케 했다.이민정은 지난 2013년 이병헌과 세기의 결혼식을 올린 후, 2015년 첫째 아들에 이어 8년 만인 지난해 12월 둘째 딸을 품에 안았다.온라인뉴스부