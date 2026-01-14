기사 검색
이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

입력 :2026-01-14 10:01:37
수정 :2026-01-14 10:01:37
사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처
사진=유튜브 ‘이민정 MJ’ 캡처


대한민국 대표 톱스타 부부 이병헌과 이민정의 딸의 사주가 화제다.

부모의 우월한 유전자를 물려받은 것으로 알려진 둘째 딸이 부모의 뒤를 이어 화려한 스포트라이트를 받게 될 것이라는 구체적인 사주 풀이가 공개됐다.

지난 13일 이민정의 공식 유튜브 채널 ‘이민정 MJ’에는 ‘인터넷에 떠도는 이민정 사주 풀이, 진짜일까? 본인이 직접 보러 갔다 옴’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상 속 이민정은 유명 역술가 허구봉을 찾아가 자신은 물론 남편과 아이들의 사주에 대한 이야기를 나눴다.

가장 눈길을 끈 것은 둘째 딸에 대한 역술가의 사주풀이였다. 허구봉은 이민정의 딸을 향해 “딸이 연예인을 할 것 같다. 음악이라고 하기는 좀 그렇다”고 분석하며 “민정님이 딸과 똑같다. 부끄러움을 탈 수는 있어도 막상 하면 잘하는 친구들이 있다”고 평했다.

더욱이 딸의 데뷔 시기까지 언급되어 놀라움을 자아냈다. 역술가는 “지금은 너무 어리고, 본격적인 활동은 15세 때일 것 같다. 그 전부터 하긴 한다”고 덧붙였다. 이를 들은 이민정은 크게 공감하며 “우리끼리 농담으로 ‘얘 배우 한다는 거 아니야?’ 하기도 했다. 말도 너무 잘한다”며 이미 심상치 않은 딸의 끼를 증언했다.

이어 역술가는 “딸의 근거 없는 자신감이 마음에 든다. 하고 싶은 것 있으면 다 할 것”이라면서도 “한 가지 아쉬운 건, 크면 용돈 한 번 주면 아마 다 쓸 거다. 모으는 데 생각이 없다”고 말해 이민정을 폭소케 했다.

이민정은 지난 2013년 이병헌과 세기의 결혼식을 올린 후, 2015년 첫째 아들에 이어 8년 만인 지난해 12월 둘째 딸을 품에 안았다.

온라인뉴스부
최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2