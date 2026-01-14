기사 검색
‘신세계家’ 애니, 팀 활동 7개월 만에…중대 결정 내렸다

입력 :2026-01-14 10:20:48
수정 :2026-01-14 10:20:48

5월까지 봄 학기 수강

그룹 올데이프로젝트의 애니가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25 뉴스1
그룹 올데이프로젝트의 애니가 25일 인천 영종도 인스파이어에서 열린 ‘2025 SBS 가요대전’ 레드카펫 행사에 참석해 포즈를 취하고 있다. 2025.12.25 뉴스1


혼성그룹 올데이프로젝트 멤버 애니(23·본명 문서윤)가 활동 중 학업을 재개한다.

14일 소속사 더블랙레이블에 따르면 애니는 이달 중 미국 뉴욕에 있는 컬럼비아대학교에 복학한다. 애니는 미술사학과 시각예술학을 전공하고 있으며, 오는 5월까지 이어지는 봄 학기를 수강할 예정이다. 이로 인해 학기 종료 전까지는 팀 활동에 집중하기 어려울 전망이다.

애니는 이명희 신세계그룹 총괄회장의 외손녀이자 정유경 신세계 회장의 장녀로, 그룹 원타임 출신 프로듀서 테디가 이끄는 더블랙레이블이 지난해 6월 론칭한 올데이프로젝트 멤버로 연예계에 데뷔했다. 그동안은 대학 휴학 상태로 팀 활동을 병행해왔다.

앞서 애니는 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에 출연해 “부모님이 가수를 하고 싶으면 아이비리그에 들어가야 한다고 하셨다”며 대학 진학 배경을 밝힌 바 있다. 또 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’에서는 SAT(미국 대학 입학 자격 시험)에서 1600점 만점 중 1530점을 받았다고 공개해 화제를 모았다.


애니가 복학하는 대학과 전공은?
