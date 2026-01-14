기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘200억원 기부’ 김장훈 “남은 재산은 ○○만원”

입력 :2026-01-14 13:55:32
수정 :2026-01-14 13:55:32
유튜브 ‘션과 함께’ 김장훈.
유튜브 ‘션과 함께’ 김장훈.


가수 김장훈이 죽는 날까지 계속 기부를 이어가고 싶다는 의지를 드러냈다.

김장훈은 지난 13일 가수 션의 유튜브 채널에 출연해 “일단 (목표 누적 기부액을) 2조원으로 잡고 있다”며 이같이 말했다.

김장훈은 “나는 지금이 편하다. 먹는 거, 자는 거, 입는 거 불편한 게 하나도 없다. 심지어 내후년부터는 지하철도 공짜로 탈 수 있다”고 했다.

이어 “난 부자였던 적도, 돈이 없었던 적도 있기 때문에 돈이라는 게 불행을 막아주긴 하지만 행복의 절대적인 기준이 아니라는 걸 확실히 알고 있다”고 설명했다.

김장훈은 그동안 번 돈 대부분을 기부한 것으로 유명하다.

파악된 누적 기부액은 200억원 이상이다.

유튜브 ‘션과 함께’ 김장훈.
유튜브 ‘션과 함께’ 김장훈.


그는 최근 모 라디오 프로그램에서 “현재 내 자산은 보증금 3000만원과 통장에 있는 200만원이 전부”라고 밝히기도 했다.

김장훈은 죽는 날까지 기부하고 싶다며 ”그 정도는 해야 결식아동 문제를 해결할 수 있지 않을까 싶다“고 했다.

그러면서 “그동안 돈으로 기부했다면 이제는 몸으로 하는 기부도 있고 여러 형태의 기부가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
김장훈이 설정한 목표 누적 기부액은?
인기기사
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
신세경, ‘단아한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”

학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”
대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견
전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다
女 혼자 있는데 새벽에 “띵똥”…‘화재 점검’ 경비원, 문 열어줄 건가요?

女 혼자 있는데 새벽에 “띵똥”…‘화재 점검’ 경비원, 문 열어줄 건가요?
이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”
최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다

최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다
불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’

불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’
흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女

흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女
전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’

전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  2. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  3. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

  4. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  5. 제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑

    제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2