기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

‘100억 연봉’ 정승제 “월급 250만원 보습학원 강사 시절 최고 행복”

입력 :2026-01-14 14:44:35
수정 :2026-01-14 14:44:35
사진=‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’ 캡처
사진=‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’ 캡처


수백억 대 연봉을 받는 것으로 알려진 ‘대한민국 수학 일타’ 정승제가 초보 강사 시절을 회상했다.

오는 14일 방송되는 티캐스트 E채널 ‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’ 8회에서는 정승제, 정형돈, 한선화가 하숙생들과 함께 김장을 마친 뒤 막걸리 한 잔에 인생의 희로애락을 나누는 모습이 그려진다.

이날 정승제는 돈보다 ‘꿈’이 우선이었던 자신의 지하방 시절을 회상했다.

김장 뒤풀이 중 정승제는 군 시절 대민 지원을 나갔던 추억을 떠올리며 “그때 너무 행복해서 눈물이 났다”고 말해 웃음을 자아냈다. 이어 블랙핑크 멤버 중 누가 ‘최애’인지 묻는 질문에 아이처럼 들뜬 모습을 보이기도 했다.

하지만 분위기는 정승제의 본격적인 ‘인생 때려잡기’ 수업으로 전환되며 숙연해졌다. 진로를 고민하는 청춘들에게 정승제는 “하고 싶은 일을 한다는 것 자체가 행복한 거다, 난 주위서 다 뜯어말려도 보습학원에서 월 250만 원 받으며 가르치는 게 최고의 행복이었다”고 강조했다.

이어 그는 ‘돈 되는 직업’만 쫓기보다는 자신이 하고싶은 일을 하라고 조언했다. 정승제는 “(직업에 대해) 제일 한심한 얘기가, ‘요즘 이쪽이 유망하대요’라는 말”이라며 “어떻게 자기 직업을 그 따위 이유로 선택할 수 있냐”고 비판했다.

그는 “난 보증금 500만 원에 월세 25만 원부터 시작했다, 지하 방에서”라며 “그런데도 하루하루가 소중했고 행복했다”고 털어놨다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
정승제가 초보 강사 시절 보습학원에서 받던 월급은?
인기기사
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
신세경, ‘단아한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”

학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”
대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견
전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다
女 혼자 있는데 새벽에 “띵똥”…‘화재 점검’ 경비원, 문 열어줄 건가요?

女 혼자 있는데 새벽에 “띵똥”…‘화재 점검’ 경비원, 문 열어줄 건가요?
이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”
최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다

최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다
불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’

불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’
흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女

흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女
전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’

전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  2. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  3. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

  4. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  5. 제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑

    제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2