“버클리 음대 합격” 엄친아의 정석으로 자란 ‘아빠 어디가2’ 배우 아들

입력 :2026-01-14 15:50:53
수정 :2026-01-14 15:50:53
사진=유튜브 ‘가장(멋진)류진’ 캡처
사진=유튜브 ‘가장(멋진)류진’ 캡처


MBC ‘아빠! 어디가?’를 통해 전 국민의 사랑을 받았던 배우 류진의 첫째 아들 찬형 군이 미국 명문 음대에 진학했다.

지난 12일 류진의 유튜브 채널 ‘가장(멋진)류진’에는 ‘2026년 류진 가족 중대발표(대학합격, 실버버튼)’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상 속 류진은 아내와 두 아들 찬형, 찬호 군과 함께 오붓한 신년 외식 자리를 가졌다. 류진은 들뜬 표정으로 “찬형이가 좋은 소식도 있고 겸사겸사”라며 모임의 특별한 취지를 설명했다.

류진은 대견한 눈빛으로 아들을 바라보며 “사실 오늘 여기까지 와서 이렇게 식사한 이유 중 가장 큰 이유”라고 기쁜 소식에 앞서 들뜬 마음을 내비쳤다. 그는 “결실을 맺은 게 너무 대견하다”며 첫째 찬형 군의 대학 합격 소식을 공식화했다.

사진=MBN ‘스파이크 워’ 캡처
사진=MBN ‘스파이크 워’ 캡처


앞서 류진의 아내는 개인 소셜미디어(SNS) 채널을 통해 찬형 군이 세계적인 명성을 자랑하는 미국 보스턴의 ‘버클리 음악대학교’에 합격했음을 알린 바 있다.

찬형 군은 음악적 재능과 경영 감각을 동시에 키울 수 있는 ‘음악산업리더십’ 전공을 선택한 것으로 알려졌다.

합격의 주인공인 찬형 군 “앞으로도 우리 가족에게 좋은 일만 있길 바란다”는 훈훈한 건배사를 건넸다.

한편, 찬형 군은 2014년 ‘아빠! 어디가? 시즌2’ 출연 당시부터 완성형 비주얼로 화제를 모았다. 최근 MBN ‘스파이크 워’에 출연했을 당시 훈훈한 외모에 키 188cm의 압도적인 피지컬로 성장한 모습이 화제가 된 바 있다.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
