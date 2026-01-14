소유진, ‘방송 복귀’ ♥백종원과 오랜만에 투샷 공개

사진=소유진 인스타그램 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요. 백종원이 방송 활동 중단을 선언한 이유는? 건강상 문제 더본코리아 관련 논란

배우 소유진이 오랜만에 남편 백종원 더본코리아 대표와의 투샷을 공개했다.14일 소유진은 자신의 인스타그램에 “그리고 나”라는 글과 함께 근황을 담은 사진 여러 장을 게재했다.공개된 게시물에는 소유진의 일상적인 모습과 함께 최근 보기 드물었던 남편 백종원과의 투샷이 포함돼 눈길을 끌었다.소유진은 그간 백종원과의 일상을 인스타그램을 통해 공개해 왔으나 백종원과 더본코리아에 대한 여러 이슈 이후에는 노출을 조심스러워 하는 모습이었다.이런 가운데 오랜만에 백종원과의 투샷을 공개한 소유진은 남편 백종원과 함께 미소를 짓는 사진으로 훈훈함을 자아냈다.앞서 백종원은 더본코리아를 둘러싼 원산지 허위 표시 의혹과 식품위생법 위반 논란 등으로 지난해 5월 방송 활동 중단을 선언했다.이후 한동안 방송과 대중 노출을 자제하다 최근 U+tv와 MBC 예능 ‘남극의 셰프’, 넷플릭스 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁 시즌2’를 통해 방송 활동을 재개했다. 편성이 미뤄졌던 tvN ‘세계 밥장사 도전기 백사장3’ 역시 오는 2월 공개를 앞두고 있다.온라인뉴스부