기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

조정석♥︎거미, 14일 둘째 득녀…두 딸 부모 됐다

입력 :2026-01-14 16:50:13
수정 :2026-01-14 16:50:13
거미·조정석 부부.<br>넷플릭스 제공
거미·조정석 부부.
넷플릭스 제공


연예계 대표 ‘사랑꾼 부부’ 배우 조정석과 가수 거미(본명 박지연)가 둘째 딸을 품에 안았다.

첫째 딸을 얻은 지 6년 만에 전해진 소식에 축하가 이어지고 있다.

조정석의 소속사 잼엔터테인먼트는 14일 오후 긴급 공식 입장을 통해 “조정석, 거미 부부가 이날 둘째 딸을 출산해 새 가족이 생겼다는 기쁜 소식을 전해드린다”고 공식 발표했다.

소속사 측에 따르면 “현재 산모와 아이 모두 건강하며, 가족들의 사랑과 돌봄 속에서 평안히 회복 중”이라고 알렸다. 조정석은 바쁜 스케줄 속에서도 아내 거미의 곁을 지키며 득녀의 순간을 함께한 것으로 전해졌다.

이어 소속사 측은 “아이가 많은 사랑과 축복 속에서 자랄 수 있도록 사랑과 관심으로 지켜봐 주시길 바라며, 새 가족을 맞이한 조정석, 거미 부부에게도 많은 응원 부탁드린다”고 당부했다.

거미와 조정석은 5년간의 열애 끝에 지난 2018년 10월 부부의 연을 맺었다. 두 사람은 2020년 첫딸을 품에 안았으며, 지난해 7월 둘째 임신 소식을 알린 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
조정석과 거미 부부가 둘째를 출산한 성별은?
인기기사
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
신세경, ‘단아한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”

학폭 피해 고백한 여배우 “맞아서 고막 터져…한쪽 인공 고막”
전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다
대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견

대리운전 불러 집까지 도착했는데…차 안에서 숨진 채 발견
이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”

이병헌♥이민정 ‘딸 사주’에 역술가도 깜짝 “15살 때일 것 같다”
최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다

최강록 “대머리독수리” 탈모 고백하더니…결국 모자 벗었다
전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’

전처 강간도 모자라 편의점 찾아가 살해한 30대男… 징역 45년 ‘중형’
불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’

불륜 논란 딛고 “자산 23조” 대박…가난한 시골 소녀 ‘인생역전 스토리’
흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女

흔한 ‘이 증상’ 이후 말기 대장암 진단…2년 시한부 선고 받은 46세女
독감 환자와 2주간 지냈는데 ‘0명’ 감염…결정적 이유

독감 환자와 2주간 지냈는데 ‘0명’ 감염…결정적 이유
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

    전현무도 “작정했다”…박나래·키 빠진 ‘나혼산’, 전액 기부 선언

  2. “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

    “브래지어 차자” 노브라에 열린 지퍼까지 포착된 女배우… 털털 일상

  3. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

  4. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  5. 제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑

    제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2