아이돌 출신 배우 ‘학폭’ 고백 “얼굴만 빼고 때려달라 부탁”

입력 :2026-01-15 10:23:37
수정 :2026-01-15 10:23:37
사진=유튜브 ‘세바시(세상을 바꾸는 시간 15분)’ 캡처
사진=유튜브 ‘세바시(세상을 바꾸는 시간 15분)’ 캡처


걸그룹 포미닛 출신 배우 허가윤이 학창 시절의 겪은 학교 폭력 피해를 고백했다.

허가윤은 지난 14일 공개된 유튜브 채널 ‘세바시(세상을 바꾸는 시간 15분)’ 강연 영상에 출연해 “지금으로 말하면 학교 폭력에 약간 휘말렸던 것 같다”며 이야기를 꺼냈다.

당시 상황에 대해 허가윤은 “다른 학교 친구가 ‘내 이야기를 안 좋게 하고 다닌다’고 들었다면서 싸우고 싶다고 하더라”고 말했다. 이미 연습생 신분이었던 그는 몰려온 무리 앞에서 “무서워서 ‘나는 안 싸울 거다. 그냥 나 때려. 얼굴만 빼고 때려줘’라고 했다”고 말해 충격을 안겼다.

그는 “연습생 생활을 하고 있었고 교정도 하고 있어서 맞으면 다음 날 티가 날 것 같았고, 회사에서 알면 꿈을 이루는 데 큰 문제가 생길 것 같았다”며 당시의 절박했던 심경을 전했다. 결국 그는 “머리끄덩이를 잡힌 채로 계속 맞았다”며 “나는 가수가 돼야 되니까 여기서 망하면 안 된다, 이런 생각으로 맞기만 했다”고 말해 안타까움을 더했다.

이어 “지금은 웃으면서 이야기하지만 그 이후로 트라우마가 돼서 혼자 다니는 것도 무서워하고 사람을 잘 못 믿게 됐다”고 털어놨다.

한편 허가윤은 지난 2009년 그룹 포미닛으로 데뷔했다. ‘핫이슈(Hot Issue)’, ‘이름이 뭐예요?’ 등 숱한 히트곡을 내며 2세대 대표 걸그룹으로 사랑받았다.

이후 2012년 MBC 드라마 ‘빛과 그림자’를 시작으로 배우로 활동하고 있다.

온라인뉴스부
