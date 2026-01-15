기사 검색
알고 보니 심수봉 조카 손주…‘엄친아’ 가수 “서울대·5개국어” 스펙 공개

입력 :2026-01-15 10:52:07
수정 :2026-01-15 10:52:07
사진=KBS ‘신상출시 편스토랑’ 캡처
사진=KBS ‘신상출시 편스토랑’ 캡처


트로트계의 ‘황태자’ 서울대 성악과 출신 손태진이 일상을 공개한다.

오는 16일 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서는 새로운 편셰프로 합류한 손태진의 밀착 일상이 그려진다.

이날 방송에서는 그가 왜 연예계 대표 ‘뇌섹남’으로 불리는지 증명하는 아침 루틴이 포착됐다. 손태진은 잠에서 깨자마자 휴대전화를 집어들더니 미국 뉴스를 시청했다. 그는 자막도 없는 영상을 무려 2배속으로 시청하고 있었다. 곧바로 프랑스 뉴스와 중국 뉴스까지 섭렵하며 막힘없는 언어 실력을 뽐냈다.

지켜보던 출연진들이 입을 다물지 못하자 손태진은 “어릴 때 이민을 가서 16년 정도 해외에서 살았다”며 “태어난 건 서울인데 초, 중, 고등학교를 다 싱가포르에서 나왔다”고 고백했다.

싱가포르 내 중국·한국·미국 학교를 섭렵하고 이탈리아 유학까지 마친 그는 한국어, 영어, 중국어, 이탈리아어에 능통한 5개국어 능력자였다. 그는 쏟아지는 찬사에 쑥스러워하며 “그 정도는 아니다, 언어는 안 쓰면 잊어버리게 돼서 늘 공부하려고 하는 것뿐”이라며 겸손한 태도를 보였다.

이날 방송에서는 손태진의 ‘생애 첫 싱글 하우스’도 방송 최초로 공개된다.

또한, 이날 방송에서는 손태진의 압도적인 ‘금수저 DNA’도 재조명된다. 그가 ‘트로트 여왕’ 심수봉의 조카 손주라는 사실은 이미 유명하지만, 사촌 동생부터 조카까지 온 가족이 음악계 요직에서 활약 중인 진정한 ‘음악 명가’ 출신임이 밝혀지며 놀라움을 더할 예정이다.

손태진의 활약은 16일 저녁 8시 30분 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’을 통해 확인할 수 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
