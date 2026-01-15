손담비, 출산 1년도 안 됐는데…“시부모님과 연락 안해” 고백

가수 겸 배우 손담비가 ‘시댁 스트레스’가 없다고 밝혀 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘만리장성규’ 캡처

가수 겸 배우 손담비가 ‘시댁 스트레스’가 없다고 밝혀 눈길을 끈다.14일 유튜브 채널 ‘만리장성규’에는 ‘이성 친구와 여행, 가능 vs 불가능’이라는 영상이 공개됐다.이날 영상에는 손담비가 출연해 가족에 대한 이야기를 전했다.손담비는 ‘시댁이나 처가 갈등이 있냐’는 질문에 “남편도, 저도 없다”라며 “시부모님이 저한테 관심이 없다”고 말했다.그는 “시부모님도 운동을 하셨다. 아버님은 스피드스케이팅 선수, 어머님은 피겨 선수였다”며 “시어머니도 요리를 한 번도 해본 적 없으시다. 저도 요리를 못하니까 남편에게 ‘요리 안 해도 된다. 밀키트 사 먹여라’라고 하신다”고 했다.이어 “(시어머니가 제게) 연락을 안 하신다”며 “워낙 연락을 안 하시니까 저도 아이가 자라나는 모습을 메신저로 보내는 정도”라고 설명했다.그러면서 “‘남편에게만 최선을 다하고 너희 둘이 행복하게 살면 된다’라고 하신다”고 덧붙였다.손담비의 이야기를 들은 장성규는 “최고다. ‘시월드’가 아예 없는 것”이라며 놀랐다.한편 손담비는 지난 2022년 스피드스케이팅 국가대표 출신 이규혁과 결혼했다. 이들은 지난해 4월 딸을 품에 안았다.온라인뉴스부