기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

손담비, 출산 1년도 안 됐는데…“시부모님과 연락 안해” 고백

입력 :2026-01-15 13:41:52
수정 :2026-01-15 13:41:52
가수 겸 배우 손담비가 ‘시댁 스트레스’가 없다고 밝혀 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘만리장성규’ 캡처
가수 겸 배우 손담비가 ‘시댁 스트레스’가 없다고 밝혀 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘만리장성규’ 캡처


가수 겸 배우 손담비가 ‘시댁 스트레스’가 없다고 밝혀 눈길을 끈다.

14일 유튜브 채널 ‘만리장성규’에는 ‘이성 친구와 여행, 가능 vs 불가능’이라는 영상이 공개됐다.

이날 영상에는 손담비가 출연해 가족에 대한 이야기를 전했다.

손담비는 ‘시댁이나 처가 갈등이 있냐’는 질문에 “남편도, 저도 없다”라며 “시부모님이 저한테 관심이 없다”고 말했다.

그는 “시부모님도 운동을 하셨다. 아버님은 스피드스케이팅 선수, 어머님은 피겨 선수였다”며 “시어머니도 요리를 한 번도 해본 적 없으시다. 저도 요리를 못하니까 남편에게 ‘요리 안 해도 된다. 밀키트 사 먹여라’라고 하신다”고 했다.

가수 겸 배우 손담비가 ‘시댁 스트레스’가 없다고 밝혀 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘만리장성규’ 캡처
가수 겸 배우 손담비가 ‘시댁 스트레스’가 없다고 밝혀 눈길을 끈다. 유튜브 채널 ‘만리장성규’ 캡처


이어 “(시어머니가 제게) 연락을 안 하신다”며 “워낙 연락을 안 하시니까 저도 아이가 자라나는 모습을 메신저로 보내는 정도”라고 설명했다.

그러면서 “‘남편에게만 최선을 다하고 너희 둘이 행복하게 살면 된다’라고 하신다”고 덧붙였다.

손담비의 이야기를 들은 장성규는 “최고다. ‘시월드’가 아예 없는 것”이라며 놀랐다.

한편 손담비는 지난 2022년 스피드스케이팅 국가대표 출신 이규혁과 결혼했다. 이들은 지난해 4월 딸을 품에 안았다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
손담비가 밝힌 시댁 스트레스의 정도는?
인기기사
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
신세경, ‘단아한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
신정환, 또 거짓말이었다…“혼전임신으로 결혼”

신정환, 또 거짓말이었다…“혼전임신으로 결혼”
노총각 남편, 알고 보니 ‘유부남’…시댁 “첩으로 살아줘” 충격 사연

노총각 남편, 알고 보니 ‘유부남’…시댁 “첩으로 살아줘” 충격 사연
대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다
“‘얼굴 빼고 때려’ 머리끄덩이 잡힌 채 맞았다” 고백한 여배우

“‘얼굴 빼고 때려’ 머리끄덩이 잡힌 채 맞았다” 고백한 여배우
소녀 유혹에 해변 나간 49세男…10대들에 ‘돌팔매질’ 당해 충격 사망

소녀 유혹에 해변 나간 49세男…10대들에 ‘돌팔매질’ 당해 충격 사망
“입 거꾸로 꿰매”…공장서 실수로 탄생한 ‘이 인형’, 뜻밖의 반전

“입 거꾸로 꿰매”…공장서 실수로 탄생한 ‘이 인형’, 뜻밖의 반전
“이제 한국인은 1인당 5만 5000원씩 내세요”…‘유명 관광지’ 무슨 일?

“이제 한국인은 1인당 5만 5000원씩 내세요”…‘유명 관광지’ 무슨 일?
“유니폼에 올림머리까지”…승무원 코스프레하고 비행기 탑승 성공한 20대女

“유니폼에 올림머리까지”…승무원 코스프레하고 비행기 탑승 성공한 20대女
“6살 성폭행 후 알몸 상태로 길가에 버린 남성이 석방?”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’

“6살 성폭행 후 알몸 상태로 길가에 버린 남성이 석방?”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

  2. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  3. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  4. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  5. 제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑

    제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2