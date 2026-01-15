기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

“몸값 시가” 신정환, 2만원에 ‘삐끼삐끼 춤’

입력 :2026-01-15 14:02:08
수정 :2026-01-15 14:08:45
사진=유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처
사진=유튜브 ‘노빠꾸탁재훈’ 캡처


그룹 ‘컨츄리꼬꼬’의 탁재훈과 신정환이 8년 만에 마주앉아 입담 케미를 뽐냈다.

지난 14일 신정환은 탁재훈이 운영하는 유튜브 채널 ‘노빠꾸탁재훈’에 게스트로 전격 출연했다.

그는 “그래도 나름 왔다 갔다 활동을 하고 계신다”며 “제보가 들어왔는데 신정환 씨가 아파트 단지에서 노래한다는 제보가 들어왔다”고 언급했다.

이에 신정환은 담담하게 “혼자 이제 솔로로 활동하고 있다”며 “랩과 노래랑 안무까지 다 소화하는 행사”라고 답해 ‘행사의 달인’이 된 근황을 전했다.

이어 탁재훈이 “룰라 멤버가 몇 명이었냐. 지금 룰라를 보면 스릴러 그룹처럼 남자들만 사라졌다”며 뼈 있는 농담을 던지자, 신정환은 “내전하는 아프리카 앙골라로 UN군 파병을 갔다”며 특유의 순발력으로 받아쳤다.

신정환은 자신의 출연료에 대해 “몸값이 인생 최저”라며 “삐끼삐끼 춤을 추는데, 2만 원에도 한다”고 밝혔다. 그는 현재 자신의 섭외 비용을 “현재 제 몸값은 시가”라고 표현하며 지금의 상황을 설명했다.

자숙 기간 중 탁재훈의 도움 여부를 묻는 질문에는 “딱히 그러진 않았다”라고 솔직하게 답해 여전한 ‘찐친 케미’를 보여준 신정환은 최근 생활 습관의 변화도 공개했다. 그는 “뭐라도 하나 끊어야 할 것 같아서 담배를 끊었다”며 게임 논란을 의식한 듯 “(놀이는) 윷놀이랑 부루마블 정도만 한다”고 덧붙였다.

신정환은 2011년 해외 원정 도박 혐의로 징역 8개월을 선고받았으나, 당시 뎅기열 입원이라는 거짓 해명으로 대중의 질타를 받으며 사실상 연예계에서 퇴출당했다.

15년이라는 긴 시간이 흐른 현재 대중들은 동정론과 “거짓말의 대가는 여전히 무겁다”는 비판론을 동시에 쏟아내고 있다.

이번 ‘노빠꾸’ 출연이 신정환의 지상파 복귀를 위한 신호탄이 될 수 있을지 이목이 쏠리고 있다.

앞서 신정환은 불법 원정 도박을 한 혐의로 2011년 징역 8개월을 선고받고 복역했다. 당시 이를 해명하는 과정에서 뎅기열로 입원했다는 거짓 해명이 드러나며 방송가를 떠나 장기간 자숙에 들어간 바 있다.

온라인뉴스부
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
신정환이 연예계에서 퇴출된 주된 이유는?
인기기사
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
신세경, ‘단아한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
신정환, 또 거짓말이었다…“혼전임신으로 결혼”

신정환, 또 거짓말이었다…“혼전임신으로 결혼”
노총각 남편, 알고 보니 ‘유부남’…시댁 “첩으로 살아줘” 충격 사연

노총각 남편, 알고 보니 ‘유부남’…시댁 “첩으로 살아줘” 충격 사연
대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다
“‘얼굴 빼고 때려’ 머리끄덩이 잡힌 채 맞았다” 고백한 여배우

“‘얼굴 빼고 때려’ 머리끄덩이 잡힌 채 맞았다” 고백한 여배우
소녀 유혹에 해변 나간 49세男…10대들에 ‘돌팔매질’ 당해 충격 사망

소녀 유혹에 해변 나간 49세男…10대들에 ‘돌팔매질’ 당해 충격 사망
“입 거꾸로 꿰매”…공장서 실수로 탄생한 ‘이 인형’, 뜻밖의 반전

“입 거꾸로 꿰매”…공장서 실수로 탄생한 ‘이 인형’, 뜻밖의 반전
“이제 한국인은 1인당 5만 5000원씩 내세요”…‘유명 관광지’ 무슨 일?

“이제 한국인은 1인당 5만 5000원씩 내세요”…‘유명 관광지’ 무슨 일?
“유니폼에 올림머리까지”…승무원 코스프레하고 비행기 탑승 성공한 20대女

“유니폼에 올림머리까지”…승무원 코스프레하고 비행기 탑승 성공한 20대女
“6살 성폭행 후 알몸 상태로 길가에 버린 남성이 석방?”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’

“6살 성폭행 후 알몸 상태로 길가에 버린 남성이 석방?”…발칵 뒤집힌 ‘이 나라’
인기 클릭
Weekly Best

  1. 하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

    하희라, 촬영 중 오토바이 사고로 척추 다쳐…걷지도 못해

  2. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  3. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  4. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  5. 제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑

    제시, 헬스장에서 갑자기 바지 내려…운동한 엉덩이 자랑
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2