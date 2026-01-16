기사 검색
방탄소년단, 정규 5집 제목은 ‘아리랑’…3월 20일 발매 확정

입력 :2026-01-16 10:23:01
수정 :2026-01-16 10:23:01
방탄소년단(BTS).
전 세계가 기다려온 방탄소년단(BTS)이 마침내 완전체 컴백의 베일을 벗었다.

무려 3년 9개월이라는 긴 기다림 끝에 내놓는 이들의 선택은 가장 한국적이면서도 가장 보편적인 정서인 ‘아리랑’이다.

방탄소년단은 16일 글로벌 팬 플랫폼 위버스를 통해 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’을 전격 발매한다고 발표했다.

총 14곡이 수록되는 이번 신보 ‘아리랑’은 방탄소년단의 정체성, 음악팬들과 나누고 싶은 감정을 아우르는 제목이다. 그리움, 깊은 사랑이라는 보편적인 감정을 다뤄 전 세계인의 폭넓은 공감을 살 것으로 보인다.

소속사 빅히트 뮤직은 이번 앨범에 대해 “이들은 오랜만의 컴백을 앞두고 자연스럽게 팀의 뿌리, 시작점 그리고 내면의 이야기에 주목했다”며 “한국에서 출발한 그룹이라는 정체성과 마음속에 크게 자리 잡은 그리움, 깊은 사랑을 음악에 녹이고자 했다. ‘아리랑’은 이러한 방탄소년단의 정체성과 신보의 정서를 상징적으로 보여준다”고 밝혔다.

방탄소년단은 그간 삼고무, 부채춤, 탈춤 등을 무대에 녹여내고 경복궁 근정전과 경회루를 배경으로 퍼포먼스를 선보이며 한국 문화의 아름다움을 알려왔다.

한편 방탄소년단은 오는 4월 9일 경기 고양종합운동장을 시작으로 전 세계 34개 도시에서 총 79회에 달하는 K팝 사상 최다 회차 공연을 진행한다.

이번 투어에는 일본과 중동 일정이 추가될 예정이며, 미국 엘파소, 폭스버러, 알링턴, 볼티모어 등 다수의 대형 스타디움에 한국 가수 최초로 입성하는 진기록을 세우게 된다.

특히 이번 공연은 관객이 전 방향에서 아티스트를 마주할 수 있는 ‘360도 무대 연출’을 전면 도입해 ‘아미(ARMY)’들과 한층 더 밀접한 교감을 나눌 예정이다.

온라인뉴스부
