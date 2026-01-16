기사 검색
‘뉴진스 퇴출’ 다니엘, 새로운 프로필 ‘확 달라진 분위기’

입력 :2026-01-16 10:40:31
수정 :2026-01-16 10:40:31
사진=다니엘 인스타그램 캡처
사진=다니엘 인스타그램 캡처


다니엘이 파격적인 비주얼 변신을 했다.

다니엘은 최근 자신의 인스타그램 프로필 사진을 교체하며 근황을 알렸다. 공개된 사진 속 다니엘은 이전의 긴 생머리에서 변신해 짧은 ‘처피뱅’ 앞머리로 눈길을 끌었다.

최근 다니엘은 인스타그램뿐만 아니라 중국 소셜미디어(SNS) ‘샤오홍슈’에 동일한 아이디(dazzibelle)로 계정을 새롭게 개설하며 독자적인 소통 창구를 넓혔다.

해당 계정은 아직 정식 게시물이 올라오지 않았음에도 불구하고, 개설 소식만으로 글로벌 팬들의 팔로우가 폭주하고 있다.

현재 다니엘은 어도어와 전례 없는 규모의 법적 공방을 벌이고 있다. 어도어 측은 다니엘에게 전속계약 해지를 통보함과 동시에, 다니엘과 가족 1인, 그리고 민희진 전 대표 등을 상대로 무려 431억 원대에 달하는 위약벌 및 손해배상 청구 소송을 제기한 것으로 알려졌다.

이에 다니엘 역시 대형 법률대리인을 선임해 정면 돌파를 선택한 상태다.

다니엘은 지난 12일 진행한 인스타그램 라이브 방송을 통해 팬들에게 속내를 털어놓기도 했다. 그는 “멤버들과 함께하기 위해 끝까지 싸웠다”며 “제 마음 한편에는 항상 뉴진스가 있다”고 전했다.

온라인뉴스부
최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2