‘이혼’ 홍진경, 재혼 언급 “아직은 때가 아니다”

입력 :2026-01-16 10:54:54
수정 :2026-01-16 10:54:54
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


지난해 이혼을 발표하며 대중을 놀라게 했던 홍진경이 재혼에 대한 솔직한 생각을 공유했다.

지난 15일 방송된 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’에서는 ‘레전드 미녀’ 황신혜와 ‘전설의 MC’ 장윤정이 게스트로 출연해 이혼 후의 삶과 자녀 교육에 대한 깊이 있는 대화를 나눴다.

어느덧 싱글 21년 차에 접어든 황신혜는 딸 이진을 위해 이혼을 공식화했던 과거를 회상했다. 그는 “그때 진이가 초등학교 입학 전이었다. 학교 다니다가 기사가 날 수도 있고, 아이들은 이혼이 뭔지 모르는데 친구들 집에 가면 엄마, 아빠들이 말하지 않나. 오히려 딸한테 상처 될 거 같아서 먼저 발표했다”고 털어놓으며 눈시울을 붉혔다.

함께 출연한 장윤정 역시 이혼 당시 아이들이 겪었던 아픔을 전했다. 그는“이전부터 불화가 있으니까 아이들은 알았다”며 “나중에 불러서 밥을 먹었다. ‘학교 생활 어떠냐’고 물어보니 딸이 내 친구 중에 이혼한 엄마, 아빠 되게 많다‘고 했다. 오히려 날 안심 시켜주더라. 엄마보다 낫다”며 딸의 성숙한 모습에 감사를 표했다.

사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처
사진=KBS ‘옥탑방의 문제아들’ 캡처


이어 이야기의 화살은 홍진경에게 향했다. 주우재가 “(이혼 후) 한 번도 안 사귀었냐”며 조심스럽게 묻자, 홍진경은 잠시 고심하더니 “아직 마음의 준비가 안 됐다. 앞으로 어떻게 될 진 모르겠지만 지금으로선 전혀 생각이 없다”고 답했다.

이어 재혼 의사를 묻는 질문에도 그는 “지금으로선 전혀 생각이 없다”고 재차 강조했다.

홍진경은 지난 2003년 사업가와 결혼해 슬하에 딸 라엘 양을 뒀으나, 결혼 20년 만인 지난해 8월 이혼 소식을 전한 바 있다.

온라인뉴스부
