BTS 컴백 소식에 ‘6만원→70만원’ 숙박비 대란 일어난 ‘이곳’

방탄소년단(BTS)의 완전체 복귀가 예고된 가운데 공연 개최 지역의 숙박비가 치솟고 있다.방탄소년단은 오는 3월 20일 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로 화려한 귀환을 알렸다. 군백기를 끝내고 일곱 멤버가 다시 뭉치는 만큼 이번 앨범은 그 어느 때보다 깊은 정체성을 음악에 녹여낼 예정이다.컴백과 함께 역대급 규모의 월드투어도 예정돼 있다. 지난 14일 위버스를 통해 공개된 포스터에 따르면, 이번 투어는 2022년 라스베이거스 공연 이후 4년 만에 재개되는 대규모 여정이다.4월 9일 고양종합운동장을 기점으로 북미, 유럽, 남미, 아시아 등 34개 도시에서 총 79회에 걸쳐 진행되며, 이는 K-팝 단일 투어 사상 최다 회차 기록이다. 향후 일본과 중동 일정도 추가될 것으로 보인다.국내 팬들의 시선은 6월 12~13일로 예정된 부산 공연에 쏠려 있다. 6월 13일은 방탄소년단의 데뷔일인 만큼, 축제의 정점이 부산에서 찍힐 것으로 예상하고 있다.하지만 이 같은 기대감을 악용한 일부 숙박업소의 ‘바가지 요금’이 눈살을 찌푸리게 하고 있다.한 매체 보도에 따르면, 동래구의 한 업소는 평소 6만 8000원이던 요금을 공연 기간에 맞춰 76만 9000원으로 무려 11배 이상 올렸으며, 기장군의 한 숙소 역시 9만 8000원 대에서 50만 원 대로 급격히 가격을 인상한 것으로 나타났다.이에 분노한 팬들은 온라인상에서 ‘#착한부산숙소리스트’ 해시태그를 통해 숙박업소 정보를 공유하는 움직임이 이어지고 있다.온라인뉴스부