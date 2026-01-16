기사 검색
‘신민아♥’ 김우빈, 신혼여행 후 첫 근황…“우리 ‘웁’ 퇴근길”

입력 :2026-01-16 15:32:30
수정 :2026-01-16 15:32:30
사진= ‘AM엔터테인먼트’ 공식 인스타그램 캡처
사진= ‘AM엔터테인먼트’ 공식 인스타그램 캡처


배우 신민아와 결혼한 ‘새신랑’ 배우 김우빈이 신혼여행 후 첫 근황을 전했다.

김우빈의 소속사 AM엔터테인먼트는 지난 15일 공식 인스타그램을 통해 “우리 ‘웁’ 퇴근길 놓고 갑니다♥”라는 애정 어린 문구와 함께 짧은 영상을 깜짝 공개했다.

공개된 영상 속에는 모든 촬영 일정을 무사히 마친 김우빈이 퇴근길에 오르는 순간이 담겼다. 그는 자신을 기다려준 카메라를 향해 해맑게 손을 흔들며 환한 미소를 지어 보였다.

그는 현장을 떠나며 스태프 한 명 한 명에게 “수고했어요”라고 먼저 인사를 건네는 등 변함없이 젠틀한 모습을 보였다.

한편 김우빈과 신민아는 연예계 대표 장수 커플로 사랑받아오다 지난해 12월 수많은 동료들의 축복 속에 결혼식을 올렸다.

두 사람은 최근 스페인으로 신혼여행을 다녀오며 둘만의 소중한 시간을 보낸 것으로 알려졌다.

김우빈은 tvN의 새 토일 드라마 ‘기프트’를 통해 안방극장에 컴백할 예정이다.

