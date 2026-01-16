기사 검색
‘AOA 출신’ 권민아, 또 의미심장 발언?…“신경 쓰이게 해 죄송”

입력 :2026-01-16 16:14:50
수정 :2026-01-16 16:16:06
사진=권민아 인스타그램 캡처
사진=권민아 인스타그램 캡처


그룹 ‘AOA’ 출신 권민아가 또다시 팬들의 우려를 사고 있다.

권민아는 지난 16일 새벽 자신의 인스타그램에 검은 배경 이미지와 함께 “눈을 떴다가 감았다가”라는 짤막한 문구를 게재했다.

별다른 설명 없는 이 게시물은 그간 그의 아슬아슬한 행보와 맞물려 ‘위험 신호’가 아니냐는 추측을 낳으며 팬들의 걱정을 샀다.

사태가 커지자 권민아는 같은 날 오후 즉각 해명에 나섰다. 그는 추가 게시물을 통해 “그냥 새벽에 일어나서 중간에 붉게 나온 게 신기해서 올린 거였는데 걱정 끼치거나 신경 쓰이게 했다면 죄송해요”라고 사과했다.

2012년 AOA로 데뷔해 ‘짧은 치마’, ‘심쿵해’ 등 숱한 히트곡으로 정상의 자리에 올랐던 그는 2019년 팀을 탈퇴했다. 이후 2020년, 활동 당시 리더 지민으로부터 10년간 괴롭힘을 당했다고 주장하며 연예계에 큰 파장을 일으킨 바 있다.

지난해 3월에는 한 피부과의 상담실장으로 취업하며 ‘직장인’으로서의 새 출발을 알렸으나, 불과 5개월 만인 8월 “개인 사정으로 그만뒀다”며 다시금 불안정한 근황을 전했다.

권민아는 올해 초 SNS를 통해 여러 차례 복잡한 심경을 토로해 팬들의 우려를 산 데 이어 최근 건강상의 이유로 예정됐던 팬미팅까지 돌연 취소한 바 있다.

온라인뉴스부
