기사 검색
기사 읽어주기
다시듣기

스타요즘

카리나, 밀라노 출국길…‘AI 비주얼’로 등장

입력 :2026-01-16 17:31:17
수정 :2026-01-16 17:31:17
에스파 카리나가 해외 일정을 위해 16일 인천국제공항을 통해 밀라노로 출국하기 전 매무새를 고치고 있다. <br>뉴스1
에스파 카리나가 해외 일정을 위해 16일 인천국제공항을 통해 밀라노로 출국하기 전 매무새를 고치고 있다.
뉴스1


그룹 에스파의 멤버 카리나가 ‘AI 미모’를 뽐내며 공항 내 시선을 싹쓸이했다.

카리나는 이탈리아 밀라노에서 열리는 패션위크 일정을 소화하기 위해 16일 오전 인천국제공항을 통해 출국했다. 출국장에 모습을 드러낸 그는 런웨이를 방불케 하는 완벽한 스타일링과 압도적인 비주얼로 등장했다.

이날 카리나의 패션 포인트는 ‘세련된 프레피 룩’이었다. 그는 우아한 곡선이 돋보이는 긴 웨이브 헤어스타일에 클래식한 그레이 체크 재킷을 걸쳐 이지적인 매력을 발산했다. 여기에 무릎까지 내려오는 단정한 플리츠 스커트를 매치해 트렌디한 감각의 공항 패션을 완성했다.

특히 조명 없이도 빛나는 무결점 피부와 또렷한 이목구비가 감탄을 자아냈다.

한편 카리나는 최근 넷플릭스 일일 예능 프로그램 ‘장도바리바리’에 출연해 솔직하고 털털한 입담을 뽐냈다. 그는 본업인 가수와 더불어 예능에서 활약하며 글로벌 아이돌로 활발하게 활동 중이다.

에스파 카리나가 해외 일정을 위해 16일 인천국제공항을 통해 밀라노로 출국하고 있다. <br>뉴스1
에스파 카리나가 해외 일정을 위해 16일 인천국제공항을 통해 밀라노로 출국하고 있다.
뉴스1


온라인뉴스
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심을 점검해보세요.
카리나가 이번에 출국한 목적은?
인기기사
‘25살 시절 제니를 만나다’
이다희, ‘눈부신 마네킹 비주얼’
고윤정 ‘완벽한 미모’
포즈 취하는 고윤정
인사말하는 고윤정
인사말하는 고윤정
넷플릭스 ‘이 사랑 통역 되나요?’의 김선호-고윤정
포즈 취하는 고윤정
가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”

가수 테이 “전신 3도 화상 입어 실신…휠체어 신세 졌다”
장윤정 “고현정과 기싸움 있었다” 털어놓은 전말

장윤정 “고현정과 기싸움 있었다” 털어놓은 전말
면전서 “못생겼다” 10번 들은 여성, 성형 대신 ‘이것’ 바꿨을 뿐인데…모델 데뷔까지

면전서 “못생겼다” 10번 들은 여성, 성형 대신 ‘이것’ 바꿨을 뿐인데…모델 데뷔까지
“엄마 품 아기 ‘길거리 납치’ 시도” 中여성 체포해보니…유괴 공포 어쩌나

“엄마 품 아기 ‘길거리 납치’ 시도” 中여성 체포해보니…유괴 공포 어쩌나
2026년 1월 16일

2026년 1월 16일
2026년 1월 18일

2026년 1월 18일
2026년 1월 17일

2026년 1월 17일
‘치매 모친 간병’ 안선영, 남편과 별거…“이대로는 모두가 불행”

‘치매 모친 간병’ 안선영, 남편과 별거…“이대로는 모두가 불행”
강은비, 임신 21주차 유산…예정일 5월 앞두고 비보

강은비, 임신 21주차 유산…예정일 5월 앞두고 비보
인기 클릭
Weekly Best

  1. 전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

    전원주, 심상치 않은 기류…‘♥19살 연하남’과 대놓고 스킨쉽

  2. 전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

    전원주, ‘19살 연하남’과 데이트 그 후… ‘기쁜 소식’ 알렸다

  3. 침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

    침대 위 아내에 “스킨십 하고파 컨트롤 안돼”… 전태풍, 돌연 이혼 발언

  4. 대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

    대상 이어 겹경사…‘53세’ 이상민, 재혼 9개월 만에 ‘좋은 소식’ 알렸다

  5. 신정환, 또 거짓말이었다…“혼전임신으로 결혼”

    신정환, 또 거짓말이었다…“혼전임신으로 결혼”
베스트 클릭
스타요즘
방송
해외 연예
‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

‘골든 글로브’ 레드카펫 할리우드 여신들

한국계 매기 강 감독의 ‘케이팝 데몬 헌터스’(이하 케데헌)가 미국의 권위 있는 시상식 ‘골든글로브 어워즈’에서 애니메이션상과 주제가상
최고의 스타일 레드카펫

최고의 스타일 레드카펫

샬럿 로렌스가 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주 산타모니카의 리젠트 산타모니카 비치에서 열린 Women’s Wear Daily 주최 2